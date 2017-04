50 MODI PER FAR FUORI PAPÀ/ Roby e Francesco Facchinetti in Lapponia: i commenti su Twitter (puntata 25 aprile

Roby Facchinetti

50 MODI PER FAR FUORI PAPÀ, IL VIAGGIO IN LAPPONIA DI ROBY E FRANCESCO FACCHINETTI, PUNTATA 25 APRILE 2017: I COMMENTI SU TWITTER La prima puntata di 50 modi per far fuori papà ha visto protagonisti Francesco Facchinetti e suo padre Roby, storico tastierista dei Pooh. Il quale ha dovuto subire non pochi “scherzi” da parte del figlio, che lo hanno portato anche ad alzare la voce quando Francesco pretendeva di farlo dormire in una tenda con il fuoco acceso all’interno. C’è da dire che, come ha riconosciuto lo stesso Facchinetti junior, il padre ha dimostrato davvero di sapersi adattare e non si è mai tirato indietro. Certo, Roby se l’è vista anche brutta, quando è stato colpito al volto da una zampata di una renna. Per fortuna senza conseguenze gravi. Non resta che vedere quali saranno i dati di ascolto fatti registrare da Rai 2, ma guardando su internet sono stati in tanti a lasciare i loro commenti sul programma. C’è chi è stato contento di vedere dei luoghi così particolari come quelli della Lapponia, ma anche e soprattutto chi è rimasto colpito dal rapporto tra i due Facchinetti, nonostante la puntata si fosse aperta con Francesco che spiegava che non aveva avuto tanti momenti per stare da solo insieme al padre, visto il lavoro che faceva. Eppure Roby non si è tirato indietro davanti alle richieste del figlio, che da parte sua ha continuato a riempire il padre di elogi, visti gli sforzi che faceva anche per lui.

C’è comunque chi non nasconde di aver preferito nettamente Roby a Francesco, forse perché quest’ultimo è stato un po’ troppo “cattivello” nelle prove che ha deciso di far fare al padre. In tanti telespettatori si sono divertiti, anche perché hanno visto i due protagonisti farlo ed è stato in questo senso ammirevole Roby, che anche se affaticato, messo alle strette, è stato pronto a sorridere e ad abbracciare il figlio un attimo dopo. Anche quando si è arrabbiato con lui urlando non ha mancato di chiedergli scusa il giorno dopo. Insomma, il programma non poteva iniziare in modo migliore, grazie anche a Roby e Francesco.

