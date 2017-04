AGENTS OF SHIELD 4/ Anticipazioni puntata 26 aprile 2017: Radcliffe ha trovato il DarkHold!

Agents of SHIELD 4, in prima Tv assoluta su Fox

AGENTS OF SHIELD 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 26 aprile 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Agents of SHIELD 4, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Zuppa di patata bollente". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lmd riferisce subito a Radcliffe (John Hannah) dei problemi riscontrati sulla sua struttura scheletrica. Lo scienziato minimizza, ma subito dopo dà ordine a Aida (Mallory Jansen) di attivare il protocollo di sicurezza, in modo che il cyborg tramortisca la finta May. Intanto, la vera agente si trova in una realtà virtuale, dove è costretta a rivivere all'infinito la stessa scena. In qualche modo riesce a riprendere coscienza e si strappa gli elettrodi di dosso, ma perde nello scontro con Aida, che la narcotizza nuovamente. La cyborg tuttavia contesta l'aver lasciato ancora viva l'agente originale, ma Radcliffe le fa notare che il replicante è ancora in versione beta. Nel caso in cui fallisse la missione di ritrovare il DarkHold metterebbe inoltre in funzione il secondo replicante. Intanto, la squadra organizza il trasporto di Mace (Jason O'Mara) in Senato, dove si svolgerà la firma degli accordi di Sokovia. Coulson (Clark Gregg) vorrebbe piazzare delle microspie con Yo-Yo (Natalia Cordova-Buckley) in modo da controllarli a distanza, ma Talbot (Adrian Pasdar) la pensa diversamente e crede che lo SHIELD stia correndo rischi inutili. Nonostante questo, Coulson dà il via all'operazione, ma a pochi minuti dall'inizio, Talbot pretende che vengano dotate misure di sicurezza diverse dagli Inumani. May invece riesce a liberarsi di nuovo, ma è costretta ad affrontare nuovamente anche Aida. Durante il Consiglio, Daisy (Chloe Bennet) manifesta una forte sorpresa nel vedere anche la Nadeer (Parminder Nagra), mentre all'esterno Yo-Yo rivela a Coulson di conoscere quali sentimenti nutra per May. Simmons (Elizabeth Henstridge) invece nota che Fitz (Iain De Caestecker) la sta tenendo lontana da qualcosa, ma crede che stia solo elaborando il lutto per Aida. In tribunale, Daisy è chiamata a difendere la razza Inumana dal Consiglio e soprattutto dalla Nadeer, che la accusa di aver rubato 7 milioni durante una missione sotto copertura dello SHIELD. In quel momento, le guardie di sicurezza, su ordine della Senatrice, sorprendono Coulson e Yo-Yo nei suoi uffici e li arrestano per attività illegale. Anche se la squadra viene rilasciata, la Nadeer fa aprire un'inchiesta sullo SHIELD ed i protocolli pratici. Talbot va su tutte le furie, perché li aveva avvisati del pericolo, ma Coulson gli fa notare quante volte ha mentito. Mentre sono di ritorno alla base, May intuisce la verità sulla propria natura ed attacca Radcliffe, mentre Simmons scopre la verità sugli studi di Fitz. Nel frattempo, Mack (Henry Simmons) rivela alcuni particolari della sua vita a Yo-Yo, compresa la morte della figlia, avvenuta molti anni prima. Fitz invece affronta Radcliffe, deluso dal suo tradimento e di essere caduto nella sua trappola. Dopo aver capito di non avere di fronte un essere umano, Fitz spara in testa allo scienziato, rivelando la sua natura di LMD. Il vero Radcliffe controlla tutto da lontano mentre si trova con la Nadeer.

AGENTS OF SHIELD 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 26 APRILE 2017, EPISODIO 12 "ZUPPA DI PATATA BOLLENTE" - L'agente a cui Coulson ha affidato il Libro, Billy Koenig, viene rapito dai Cani e trasportato in un sottomarito. Qui, Anton Ivanov si avvale del contributo di Radcliffe, che fa un'analisi della mente del poliziotto e scopre che il Libro è stato nascosto nel Labirinto. Solo la famiglia Koenig è a conoscenza di come funzioni il dedalo creato dallo SHIELD anni addietro. Intanto, Coulson preleva tutti i fratelli Koenig e rintraccia Billy, mentre Fitz fa dei test sul replicante di Radcliffe e scopre che esiste un'altra creatura. Conclude alla fine che può trattarsi solo di May e dopo aver avvisato Daisy del problema, l'Inumana riesce a fermare il replicante. Radcliffe tuttavia trova il Libro e fugge. Una volta alla base, la squadra brucia entrambi i replicanti, mentre Ivanov riferisce a Radcliffe in quale modo userà il DarkHold: ucciderà Coulson e gli Inumani.

