ALBA PARIETTI VS SELVAGGIA LUCARELLI/ A Ballando con le Stelle è guerra: “Ecco i post del tuo fidanzato”

Alba Parietti vs Selvaggia Lucarelli, Ballando con le Stelle 2017

ALBA PARIETTI VS SELVAGGIA LUCARELLI, LA SHOWGIRL PUBBLICA SUI SOCIAL I POST DEL FIDANZATO DELLA BLOGGER – E’ guerra all’ultimo stadio tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli. La concorrente e il giudice di Ballando con le stelle, dopo aver dato vita a discussioni memorabili in diretta tv con accuse al veleno, hanno spostato il cambio di battaglia sui social. Alba Parietti, stanca delle continue accuse di Selvaggia Lucarelli, su Facebook, ha deciso di servire la stessa minestra alla blogger pubblicando alcuni post pubblicati dal fidanzato della Lucarelli. “So che probabilmente nessuno leggerà questo stato, ma a volte, quando mi annoio, vado in giardino, mi ricopro di terra e fingo di essere Sarah Scazzi" – si legge nel post del fidanzato di Selvaggia Lucarelli pubblicato da Alba Parietti che poi commenta così – "Questi sono i post del fidanzato di Selvaggia, postati sulla pagina di bulli che lei stessa poi ha fatto chiudere, peccato che uno dei bulli fosse lui. Sabato intanto che lei litigava con me lui scriveva contro di me e pubblicava. Ecco chi è la raffinata penna dell'associazione a delinquere detta da me " la coppia degli acidi".

Tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti, dunque, non scorre buon sangue. Tra la blogger e la showgirl è una lotta senza esclusioni di colpi. La Parietti non nasconde la sua antipatia nei confronti della Lucarelli che, durante le varie puntate di Ballando con le stelle ha commentato con parole non propriamente positive le sue perfomances. Dopo il gesto di Alba Parietti sui social, Selvaggia Lucarelli replicherà durante la finale di Ballando? chi segue da vicino le vicende della trasmissione di Milly Carlucci è pronto a scommettere che la replica della Lucarelli arriverà nelle prossime ore su Facebook. Sabato, però, in diretta su Raiuno, potrebbe andare in onda il capitolo finale di una guerra che dura da settimane. Cliccate qui per vedere il post.

