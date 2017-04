ALIEN - THE DIRECTOR'S CUT/ Su Rai 4 il film con Sigourney Weaver e Yaphet Kotto (oggi, 26 aprile 2017)

Alien - The director's cut, film seconda serata

ALIEN - THE DIRECTOR'S CUT, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 26 APRILE 2017: IL CAST - Alien - The director's cut, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 23.05. Una pellicola di genere fantascienza prodotta nel 2003 e diretta dal regista britannico Ridley Scott. Il cast della pellicola include gli attori Sigourney Weaver, Yaphet Kotto, Veronica Cartwright, Ian Holm, Tom Skerritt, Harry Dean Stanton e John Hurt. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ALIEN - THE DIRECTOR'S CUT, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 26 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra le vicende di un equipe di ritorno da una missione di esplorazione nello spazio dal pianeta Thedus. La sqaudra è composta da Dallas, Kane, Ash, Parker, Brett, Ellen Ripley, Lambert e il gatto Jones. Il gruppo deve ritornare sulla Terra con un carico di minerali, tutti sono in stato di ibernazione sulla nave spaziale Nostromo, quando il computer Mother emette un segnale di soccorso proveniente da un pianeta sconosciuto ed occupato da misteriose forme di vita. Dovendo sottostare ad una specifica procedura, Dallas, Kane e Lambert decidono di indossare le tute e perlustrare il pianeta. Sin da subito si imbattono in un relitto alieno, Ripley scopre che il segnale di soccorso è un segnale d'allerta ed ecco che la situazione inizia a prendere una piega diversa. I tre esploratori vengono a contatto con il fossile di un extraterrestre e scoprono una serie di uova, una di queste si schiude rivelando un extraterrestre che attacca il giovane Kane, Dallas e Lambert cercano di soccorrere il loro compagno. Ripley per questioni di salute vorrebbe isolare Kane dal resto del gruppo onde evitare qualsiasi contagio ma Dallas e Ash, una volta che tutti sono a bordo decidono di far salire anche Kane. Dallas e Ash visitano Kane nella sala medica del Nostromo e scoprono che il parassita tiene in vita il loro compagno ma in un apparente stato di coma. Poco tempo dopo il parassita si stacca dal volto di Kane, quest'ultimo non ha nessun danno, decisi quindi a ripartire si ritrovano per cena prima di ibernarsi nuovamente e completare il viaggio. Kane inizia a tossire violentemente e dal suo petto fuoriesce una strana creatura la quale fugge all'interno della navicella. Liberatisi del corpo di Kane, tutti iniziano la ricerca dell'alieno ma verranno inesorabilmente condotti a morte da quest'ultimo, tra le vittime vi sono Dallas e Brett, il quale era stato incaricato di ritrovare il gatto Jones. Nel frattempo Ash riceve una direttiva dalla Compagnia che è capo della missione. Quest'ultima intende studiare l'alieno, Ripley fortemente contrariata desidera liberarsene, Ash tenta di uccidere quest'ultima ma viene fermato da Parker che lo uccide a colpi di estintore, di colpo si viene a conoscenza del fatto che Ash è un androide il quale fornisce informazioni ai superstiti su questa forma di vita inattaccabile e perfetta. Anche Parker e Lambert verranno uccisi dall'alieno, l'unica superstite è Lambert che intende annientare la creatura ed attivare la procedura di distruzione per poi fuggire con la navetta di salvataggio. Inizia uno scontro tra Ripley e l'alieno che nel frattempo è riuscito a salire a bordo impedendo la distruzione della navicella, Ripley trafigge il mostro e lo espelle dalla Nostromo, ma quest'ultimo è ancora vivo e tenta di aggrapparsi alla navicella. Una volta accesi i motori Ripley lo incenerisce, terminato lo scontro registra gli avvenimenti e riprende il suo viaggio ibernandosi con il gatto Jones.

