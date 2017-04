AVANTI UN ALTRO/ Daniel Nilsson incanta su Instagram, foto. Chi giocherà oggi, 26 aprile 2017?

Avanti un altro

AVANTI UN ALTRO, DANIEL NILSSON INCANTA SU INSTAGRAM: CHI GIOCHERÀ OGGI, 26 APRILE 2017? - Paolo Bonolis è pronto a tornare al timone di una nuova puntata di Avanti un altro, il celebre game show della rete ammiraglia Mediaset che prende il via in fascia preserale: oggi, mercoledì 26 aprile 2017, nuovi concorrenti si metteranno alla prova, tra quesiti e personaggi del minimondo. Qualcuno riuscirà a spuntarla portando a casa il montepremi? Gli ascolti del programma sono sempre molto buoni, anche se il diretto competitor di Rai 1, L’eredità, è andato in onda ieri portando a casa oltre il 25% di share e ottenendo per sé il primo gradino del podio. Avanti un altro, invece, ha segnato il 18.6% con 3 milioni e 169mila spettatori al seguito. Come andrà lo scontro più tardi, in termini di audience?

I telespettatori sono curiosi di scoprire quali saranno i volti dello stranissimo minimondo di Avanti un altro che faranno nuovamente capolino sul piccolo schermo: tra i più amati c’è senza dubbio il Bonus, l’affascinante e scolpito Daniel Nilsson. Proprio qualche ora fa Daniel è intervenuto sulla sua pagina Instagram postando uno scatto in jeans, senza maglietta, mentre tiene tra le mani una chitarra. “Time for some Rock’n’roll”, ha scritto il buonissimo protagonista del game show, che fa sempre impazzire specialmente il pubblico femminile. “Ma quanto splendi” ha commentato infatti un utente della piattaforma, e altri hanno aggiunto “Meraviglioso”, “Buon 25 aprile Daniel sei sempre superlativo”, “Awesome”, “Bellissimo”. Daniel Nilsson è noto anche per la sua recente partecipazione a Ballando con le stelle, nell’edizione dell’anno scorso, dove ha ammaliato tutti con la sua inesauribile simpatia e l’energia superlativa. Lo rivedremo più tardi su Canale 5?

