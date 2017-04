Aldo e Alessia/ Tornano a Uomini e Donne nella nuova registrazioni: lieto annuncio in arrivo?

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota tornano a Uomini e Donne per la registrazione del 26 aprile: lieto annuncio in arrivo? - Colpo di scena nella nuova registrazione di Uomini e Donne. Al Trono Classico oggi torna una delle coppie più amate di sempre: Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Un ritorno che inevitabilmente lancia un sospetto in tutti i fan della coppia e del programma, secondo i quali potrebbe oggi esserci un lietissimo annuncio. Ricordiamo che Aldo e Alessia hanno visstuto un periodo di profonda crisi durante il quale si sono lasciati. L'ex tronista ha tradito la Cammarota con un'altra donna per poi annunciarlo sui social con un lungo messaggio di pentimento. In studio a Uomini e Donne i due sono tornati allora come separati per chiarire la situazione e anche in questo caso Aldo Palmeri aveva confermato il tradimento aggiungendo che l'amore verso Alessia era ormai svanito.

Poi dopo mesi di sofferenza, ecco arrivare il riavvicinamento e poi finalmente il ritorno di fiamma. Ancora una volta, Aldo e Alessia hanno scelto lo studio in cui si sono conosciuti per annunciare a Maria De Filippi e al tutto il pubblico che la crisi era passata e che erano tornati ad essere una coppia. Oggi, la loro nuova ospitata potrebbe quindi essere occasione per un altro bellissimo annuncio: l'arrivo di un altro bebè! Ricordiamo infatti che la coppia, sposatasi nel gennaio del 2015, ha già un bambino, il piccolo Niccolò. Che stia quindi arrivando un fratellino o una sorellina?

