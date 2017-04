Amici 2017 serale / Ed. 16 anticipazioni: Mike Bird a rischio, finale di ballo già in programma?

Amici 2017

AMICI 2017 SERALE, ED. 16 ANTICIPAZIONI: MIKE BIRD A RISCHIO, FINALE DI BALLO TRA SEBASTIAN E ANDREAS NELLA PROSSIMA REGISTRAZIONE? – La finalissima del serale di Amici 2017 è sempre più vicina. Il numero degli allievi ancora in gara è sempre più ridotto e già nella registrazione della settima puntata del serale potrebbe esserci il primo vincitore. Dopo l’eliminazione di Cosimo Barra che il pubblico vedrà nella puntata che andrà in onda sabato 29 aprile, su canale 5, come ballerini in corsa per la finale del serale di Amici 16 sono rimasti Sebastian Melo della squadra bianca e Andreas Muller della squadra blu. Entrambi considerati già pronti per lavorare, Sebastian e Andreas potrebbero già sfidarsi per la finalissima del circuito danza. Qualora, infatti, uno tra Andreas e Sebastian dovesse finire a rischio eliminazione, nella settima puntata del serale di Amici 2017 verrà decretato il vincitore dei ballerini. Entrambi hanno buone probabilità di portare a casa l’ambito riconoscimento. Tra Sebastian e Andreas, però, quello che ha sicuramente conquistato di più la giuria è il ballerino della squadra bianca che emoziona con tutti gli stili di ballo con cui si cimenta. Tra i due, dunque, chi la spunterà?

Nella registrazione della settima puntata del serale di Amici 2017, tuttavia, il popolo dei social è convinto che a rischiare l’eliminazione sia Mike Bird che, nonostante l’arrivo di Emma Marrone, non è ancora riuscito ad esplodere come vorrebbe. Il cantante della squadra bianca, nel corso della quinta puntata, ha portato a casa qualche complimento in più ma resta ancora un punto interrogativo rispetto agli altri. Tra gli allievi della squadra bianca, infatti, Thomas, Sebastian e Shady sono considerati più meritevoli. Qualora, dunque, la squadra bianca dovesse perdere entrambe le manche o anche una sola, Mike Bird rischierebbe davvero il posto?

