Avangers 4/ Zoe Saldana spoilera il titolo segreto del nuovo capitolo della saga?

AVENGERS 4, ZOE SALDANA SPOILERA IL TITOLO SEGRETO DEL NUOVO CAPITOLO? - Sono ore davvero adrenaliniche per i fan di Avengers soprattutto da quando Zoe Saldana, forse presa dall'euforia del successo di Guardiani della Galassia Vol.2, ha spoilerato quello che potrebbe essere il titolo segreto del nuovo capitolo della saga. Se da una parte i fan erano rimasti delusi dalla decisione di Marvel Studios di non rivelare il titolo perchè spoiler, dall'altra sono felici di avere Zoe Saldana in stile Mara Venier pronta a dire tutto, o quasi, riguardo ad Avengers 4. L'attrice ha parlato del nuovo capitolo della saga e, in particolare, di Avengers 3 attualmente in lavorazione. Zoe Saldana è sul set di Avengers: Infinity War ma ha rivelato anche che a fine anno saranno sul set del quarto capitolo dal titolo Avengers: Infinity Gauntlet.

Sembra proprio che questo riveli qualcosa di interessante sul film e sul finale del terzo capitolo confermando il possibile successo da parte di Thanos nella sua missione di incastonare le Gemme nel Guanto dell’Infinito. Ma questo non è l'unico "spoiler" rivelato da questo possibile titolo. Se così fosse sembra proprio che i prossimi due atti possano andare in senso opposto a quella della miniserie a fumetti. Resta il fatto che la Marvel possa aver usato questo titolo solo per la prima fase di Working onde evitare possibili spoiler come quelli di Zoe Saldana. Vi ricordiamo che i due prossimi capitoli del film potrebbero arrivare al cinema a distanza di un anno o poco meno e se Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018, l'altro uscirà il 3 maggio 2019.

