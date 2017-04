BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane 27 aprile: cresce la curiosità di Bill, perché i Bridge si sono lasciati?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 27 APRILE: CRESCE LA CURIOSITA' DI BILL - Nelle puntate americane di Beautiful il bacio che Quinn e Ridge si sono scambiati ha avuto soltanto una conseguenza ovvero la fine del fidanzamento dei Bridge. Ad esclusione dei diretti interessati e di Katie, decisa ad approfittare della situazione ricattando Quinn, nessuno ha scoperto questa tresca. Al contrario, tutti le persone coinvolte hanno deciso di mantenere il segreto per evitare ulteriori problemi nella vita di Eric. Qualcosa però cambierà a partire dall'episodio in onda domani negli Stati Uniti. Anche se sarà molto felice per il suo ritorno di fiamma con Brooke, Bill non potrà fare a meno di pordi delle domande sui recenti avvenimenti. Chiederà alla fidanzata per quale motivo lei e Ridge si siano lasciati senza un'apparente motivazione. La sua curiosità sarà molto alta: sarà il primo a scoprire la verità riportandola anche ad un ignaro Eric? Sarebbe la vendetta ideale contro l'odiato sarto...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 27 APRILE: LA DIFFICILE SCELTA DI COCO - Coco Spectra sarà più che mai protagonista dell'episodio americano di Beautiful di domani. La sorella di minore di Sally continuerà a perorare la sua causa, convincendo i Forrester di non avere avuto nessun ruolo nel furto dei disegni. Nicole crederà alla sua versione dei fatti, ma il più convinto sarà di nuovo RJ, certo che la ragazza del quale si è innamorato non avrebbe mai potuto spingersi a tanto. Nel frattempo le indagini del tenente Baker proseguiranno e Sally correrà il rischio di essere accusata di spionaggio industriale. Nel caso in cui venisse considerata colpevole, dovrebbe pagare alla Forrester Creations una cifra da capogiro, che potrebbe arrivare persino a 10 milioni di dollari. Coco potrebbe dunque essere chiamata a testimoniare per raccontare la sua versione dei fatti: avrà il coraggio di arrivare fino in fondo? Gli spoiler ufficiali relativi all'episodio di domani precisano che Coco dovrà scegliere tra RJ e la sua famiglia. Su chi dei due ricadrà la sua decisione?

