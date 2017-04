BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Quinn scopre la verità sulla procura?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 26 APRILE: WYATT E RIDGE ALLO SCONTRO - Dopo l'interruzione in occasione del 25 aprile, questo pomeriggio Beautiful tornerà a fare da apripista nel ricco pomeriggio di Canale 5, andando in onda a partire dalle ore 13:40 circa. Si ripartirà dalla scoperta della procura da parte di Wyatt: lo Spencer questa volta non avrà nessuna intenzione di assecondare le richieste della moglie dichiarando che si farà giustizia da solo, raccontando alla madre quanto da lui scoperto. Per questo si recherà immediatamente dalla Fuller, ancora al capezzale di Eric, nonostante i Forrester le abbiano proibito di stare vicino a lui. Il patriarca Forrester si risveglierà ancora una volta, anche se solo per qualche istante, e chiamerà Quinn, chiedendogli di non andarsene. Proprio in quel frangente sarà Ridge ad intervenire, ordinando alla matrigna di allontanarsi da Eric. Ma questa volta sarà Wyatt ad intervenire per proteggere la madre e minaccerà il suocero di rivelare quanto scoperto sulla procura.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: KATIE VUOLE LAVORARE NELLA LINEA DI GIOIELLI - Le idee di Katie si faranno ancora più chiare nelle puntate americane di Beautiful. La Logan, infatti, avrà intenzione di sfruttare al massimo quanto da lei appreso in merito al bacio scambiato tra Quinn e Ridge, ricattando colei che potrà essere definita a tutti gli effetti una rivale. Per questo le chiederà di essere assunta alla Forrester Creations in un ruolo di primo piano. Quinn accetterà tale richiesta, proponendole di diventare la nuova centralinista al fianco di Pam ma le ambizioni della ex signora Spencer saranno ben altre: il suo desiderio sarà di lavorare proprio al fianco dell'odiata Fuller, collaborando nella linea di gioielli. Mentre le due donne discuteranno di tale possibilità, Quinn impugnerà pericolosamente il tagliacarte, dando l'impressione di essere pronta ad utilizzarlo per fare del male a Katie, liberandosi di lei una volta per tutte. Avrà davvero il coraggio di andare fino in fondo?

