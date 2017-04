BELEN RODRIGUEZ/ Le doti canore della showgirl conquistano i fans, video (oggi, 26 aprile 2017)

Belen Rodriguez (foto da Instagram)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LE DOTI CANORE DELLA SHOWGIRL CONQUISTANO I FANS, VIDEO (OGGI, 26 APRILE 2017) - Che Belen Rodriguez sia di una bellezza mozzafiato è fuori da ogni dubbio: la showgirl, però, ha sempre dimostrato di avere più di un talento. Ieri è intervenuta sulla sua pagina Instagram ufficiale pubblicando due video, in cui la si può ascoltare cantante dei brani di Shakira: i followers hanno dato segno di apprezzare moltissimo, e in breve tempo l’argentina ha portato a casa diversi commenti carichi di entusiasmo e ammirazione. “Fantastica!!!”, “Sei meravigliosa”, “Brava, continua così” si legge infatti sulla piattaforma, e non solo. Qualcuno è pronto a sottolineare la bravura tecnica di Belen: “Sei tecnicamente molto più giusta di tanti altri cantati! Non ti avevo mai sentita! Una bella scoperta! Brava!” e altri commentano la voce della showgirl, “sensuale, dolce e rilassante…”. In qualsiasi modo decida di mettersi in gioco, dunque, Belen Rodriguez riesce a colpire nel segno.

Mentre la showgirl deliziava i followers con le sue doti canore, la madre di Belen - Veronica Cozzani - ha voluto invece condividere alcune fotografie di una gita lontano dal caos di Milano. Costa rocciosa e mare azzurrissimo, la madre dell’argentina si trova in Liguria, a godere dei colori e del clima salutare. “Liguria! Cinque terre!” ha commentato entuasiasta su Instagram, clicca qui per vedere il post dalla sua pagina ufficiale.

