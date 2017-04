Belen Rodriguez, Iannone e Stefano De Martino/ Dopo il weekend di passione, nuovo incontro tra i due ex...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone (Chi)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, dopo il weekend di passione a Siena in arrivo un nuovon incontro con Stefano De Martino? - Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono sempre più innamorati. In attesa di rivederli in tv insieme nella puntata di domani del Maurizio Costanzo Show, la coppia è da poco tornata da un weekend di grande passione da Castiglion del Bosco (Siena). Quando trovano un momento di pausa, Belen e Andrea amano scegliere una meta nella bella Italia per rilassarsi, ed eccoli a bordo piscina nel numero di Chi in edicola oggi, tra carezze, sguardi innamorati e baci appassionati. Anche se tutto questo trova sempre un intoppo, i paparazzi: «Apro le finestre, quando vado in vacanza, e ne trovo sette o otto di sotto» confessa infatti la Rodriguez.

Momenti che però finiscono presto, visto i tanti impegni lavorativi della coppia: «Questo è uno degli ultimi fine settimana liberi per me e il mio fidanzato. - confessa infatti Belen a Chi, che infatti svela - Lui è impegnato con le sue gare, io inizierò a registrare Selfie - Le cose cambiano". La Rodriguez, come annunciato qualche giorno fa, è infatti entrata nel cast della seconda edizione dello show di Simona Ventura e presto si ritroverà faccia a faccia con il suo ex Stefano De Martino. Cosa accadrà tra i due? Voleranno frecciatine? Intanto quando si chiede a Belen se Iannone andrà a supportarla dietro le quinte di Selfie, la showgirl argentina risponde: «Lui è matto, ma matto in positivo. Se glielo chiedessi risponderebbe di no, ma poi, dal nulla, potrei ritrovarmelo in camerino o nel mio laboratorio».

© Riproduzione Riservata.