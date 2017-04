Chi l'ha visto? Federica Sciarelli si occupa dei casi Marianna Cendron e Luca Matarazzo (Foto: Lapresse)

CHI L'HA VISTO? ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 26 APRILE 2017: MARIANNA CENDRON E LUCA MATARAZZO -Puntata come sempre ricca di spunti e di segnalazioni quella di Chi l'ha visto? in onda oggi, mercoledì 26 marzo 2017, su Rai Tre. Le anticipazioni fornite dal programma di Federica Sciarelli ci informano che tra i casi trattati questa sera sarà dato particolare rilievo a quelli di Marianna Cendron e Luca Matarazzo. Per quanto riguarda Marianna abbiamo a che fare con un caso di scomparsa ancora irrisolto. Della giovane di Paese, in provincia di Treviso, non si hanno più notizie dalla fine di febbraio del 2013: gli inquirenti in questi anni hanno seguito diverse piste investigative, senza però venire a capo della vicenda. I genitori della ragazza hanno opposto il loro rifiuto all'archiviazione del caso: non vogliono che le ricerche della loro figlia vengano definitivamente sospese.

Diverso il caso di Luca Matarazzo, l'ingegnere napoletano su cui pende un mandato di cattura internazionale, che ha fatto perdere le proprie tracce il 21 dicembre 2016 in seguito all'omicidio del fratello Vittorio. Alla base dell'uccisione, la presunta scoperta della vittima, che da indagini private era venuto a sapere che dietro la morte del padre, Lucio, con ogni probabilità non vi erano cause naturali come si era creduto inizialmente. Alcune indiscrezioni investigative collocano Luca addirittura a Dubai. È negli Emirati Arabi il nascondiglio del 35enne laureato in legge irreperibile da mesi? La trasmissione Chi l'ha visto? se l'è chiesto e ha mandato a cercarlo sul posto una sua inviata. Questa pista investigativa si rivelerà percorribile?

© Riproduzione Riservata.