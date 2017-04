Di padre in figlia anticipazioni terza puntata 26 aprile 2017: Maria Teresa viene assunta, ma da chi?

Di padre in figlia

DI PADRE IN FIGLIA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 26 APRILE 2017: FRANCA E SOFIA - Equilibri sempre più instabili in casa Franza? Non sembrerebbe, almeno non per tutti, al principio della terza puntata di Di padre in figlia. La fiction, dopo l’appuntamento in programma ieri, è pronta a tornare sul piccolo schermo di Rai 1 già stasera, mercoledì 26 aprile 2017: Franca sembra aver preso una decisione. Una decisione molto netta: ha intenzione di lasciare Bassano Del Grappa, di lasciare la sua famiglia e di seguire l’amore, nella persona del bel Jorge. Ma il guaio in cui Sofia si è cacciata non potrà che dissuaderla: la ragazzina ha dato dell’LSD al fratello e ha fatto letteralmente infuriare il padre Giovanni. Franca deciderà di rimanere per proteggerla, ma non riuscirà comunque ad evitarle di essere rinchiusa in un collegio. Ma Sofia è uno spirito libero, e non sarà affatto semplice trattenerla: riuscirà infatti a scappare più volte dall’istituto, facendo infine perdere le sue tracce. Nessuno dei familiari saprà dove è andata a vivere…

LA CONTROMOSSA DI MARIA TERESA - Maria Teresa sempre in rotta con il padre Giovanni, in Di padre in figlia: durante la terza puntata, però, sarà in un certo senso il personaggio interpretato da Cristiana Capotondi a fare la prima mossa, e che mossa. Per provare a calmare le acque, Giovanni proporrà alla figlia di lavorare all’interno della distilleria di famiglia, come segretaria: Maria Teresa è però laureata e vorrebbe avere un posto dove poter sfruttare tutte le conoscenze che ha portato a casa in questi anni. Non ci penserà due volte - nonostante siano gli ex soci del padre - ad accettare la proposta di Enrico e Riccardo Sartori, che la assumeranno nientemeno che come enologa all’interno della loro distilleria, concorrente a quella di famiglia. Una bella batosta per il Franza, come la prenderà?

LA FUGA DI ELENA - Elena troverà forse un nuovo appiglio per tornare ad agire: nella terza puntata di Di padre in figlia, in programma oggi mercoledì 26 aprile 2017, Antonio e Giovanni saranno impegnati a lanciare l’azienda sfruttando il mezzo della pubblicità. Alla distilleria dei Franza arriverà questo fotografo, l’affascinante Fabrizio: un milanese che rimarrà subito colpito dal fascino di Elena e che attirerà, allo stesso tempo, anche la sua attenzione. La giovane si è sposata presto perché incinta di Filippo e ha sempre fatto la moglie e la madre. Ora sembra però arrivata ad una svolta: Elena deciderà di lasciare Bassano Del Grappa e di raggiungere Fabrizio, lasciando a casa i due piccoli con il papà che - dopo i problemi avuti con l’alcool - si troverà nella condizione di dover rimettere in sesto la sua vita. Elena rimarrà dunque con Fabrizio? Tornerà mai dalla sua famiglia? Staremo a vedere….

