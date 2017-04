ELISABETTA GREGORACI & FLAVIO BRIATORE / Nessuna crisi, l’imprenditore svela tutta la verità

Elisabetta Gregoraci

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE, NESSUNA CRISI IN ATTO: L’IMPRENDITORE RACCONTA TUTTA LA VERITA’ – Nessuna separazione all’orizzonte per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ancora felici e innamorati come il primo giorno. A dispetto delle voci circolate negli ultimi giorni che volevano l’imprenditore e la showgirl ad un passo dal divorzio, i due stanno ancora insieme. A rompere il silenzio svelando tutta la verità su quanto accaduto è Flavio Briatore che ha deciso di smentire tutti i rumors direttamente dalle pagine del settimanale Chi. “Tra me ed Elisabetta è tutto ok. Ognuno fa il suo lavoro e ognuno decide che cosa pubblicare sui propri profili social. Vogliamo farne una questione di stato? E poi è sbagliato dire che mia moglie ha cancellato le nostre fotografie. Scorrete la cronologia e mi troverete. Mi sembrano argomenti futili e fatti ad arte per colpirci. In questo caso, però, riesco a farmi due risate", ha dichiarato Briatore.

A scatenare il gossip intorno alla storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore era stata prima la scomparsa dal profilo Instagram di lei di tutte le foto di coppia e poi un post in cui Elisabetta si lasciava andare ad una riflessione dolorosa della sua vita. Nessuno dei due episodi, tuttavia, è riconducibile ad una crisi con il marito. A proposito delle foto, infatti, Briatore ha spiegato: “Il gossip creato ad arte è un qualcosa che non puoi combattere, soprattutto oggi. Perché tanto sul web, su twitter ognuno può scrivere la cazza** del giorno. Questo è un lato negativo della rete, il fatto che può dar voce a tutti, soprattutto a chi non ha nulla da fare e vive le vite degli altri. Dite che Elisabetta non mi pubblica da tanto? Lo so. Ma ribadisco: è una scelta, una nostra scelta". Tutto procede a gonfie vele, dunque, nella dorata coppia dello showbiz.

