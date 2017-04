ENDER'S GAME/ Su Rai 4 il film con Harrison Ford e Asa Butterfield (oggi, 26 aprile 2017)

Ender's Game, film prima serata

ENDER'S GAME, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 26 APRILE 2017: IL CAST - Ender's Game, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola fantascientifica del 2013 del regista statunitense Gavin Hood. Il film è stato interpretato da un cast d'eccezione che comprendere attori come Harrison Ford e Asa Butterfield. L'intera trama del film è totalmente ispirata ad Il gioco di Ender, un romanzo scritto da Orson Scott Card che ha redatto anche la sceneggiatura del film che nel 2003 ha presentato alla Warner Bros. Nei quattro anni successivi Card stravolge completamente la sceneggiatura da lui scritta in precedenza e nel 2010 ingaggia Hood come futuro regista del film. Il colonnello Graff, interpretato da Harrison Ford, avrebbe potuto essere donna. Infatti Card valutò la possibilità di affidare il ruolo a Janeane Garofalo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ENDER'S GAME, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 26 APRILE 2017: LA TRAMA - Nel futuro prossimo il nostro Pianeta verrà invaso da una razza extra terrestre nota con il nome di Formics. La terribile avanzata aliena viene ostacolata dal coraggio di Mazer Rackham, al comando della flotta Internazionale. Nel frattempo, mentre i nemici raccolgono le forze per organizzare un micidiale contrattacco, il Colonnello Graff ha l'arduo compito di reclutare nuove leve da inserire all'interno della Flotta Internazionale e di trovare un degno sostituto del comandante Mazer Rackham. Ender Wiggin, uno straordinario bambino prodigio, notato per le sue straordinarie qualità, viene monitorato dall'età di sei anni grazie ad un dispositivo installato nella sua testa. Diventato adolescente, Ender per via della sua intelligenza viene isolato dal resto dei coetanei e bullizzato, fino al giorno in cui decide di reagire attaccando Stilson, considerato a capo del gruppo di bulli che lo deride. L'indomani della rissa, la Flotta Internazionale si presenta a casa di Ender chiedendogli spiegazioni circa l'attacco sferrato a Stilson. La Flotta Internazionale decide di offrire al ragazzo un posto presso la Scuola di Guerra del colonnello Graff.

