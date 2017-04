Emma Marrone e Riccardo Scamarcio / Stanno insieme? Spunta lo scatto sospetto e si accende il gossip!

Emma Marrone e Riccardo Scamarcio (Novella 2000)

Emma Marrone e Riccardo Scamarcio stanno insieme? Spunta lo scanto sospetto e si scatena il gossip - Riccardo Scamarcio ed Emma Marrone stanno insieme? È questo l'incredibile scoop che lancia Novella 2000 e riportato da IsaeChi con tanto di foto dei due in atteggiamenti abbastanza "sospetti". Un colpo di scena davvero inaspettato che lascia i fan della cantante molto sorpresi. Emma Marrone è tornata da poco ad Amici nelle vesti di direttore artistico dopo l'addio di Morgan e tutto il caos susseguitone. In molti anzi iniziavano a sperare che fosse questa un'occasione d'oro per l'ancora atteso riavvicinamento tra Emma e Stefano De Martino, visto che entrambi sono single; pare però che la situazione non stia così.

Novella 2000 ha immortalato Emma Marrone accanto al noto attore Riccardo Scamarcio (che d'altronde proprio in queste ore è al centro del gossip per una lite col pubblico a Bari). I due si guardano negli occhi a un palmo dall'altro e sembrano quasi pronti a scambiarsi un bacio nello scatto in questione. Atteggiamenti che inevitabilmente risultano sospetti e scatenano il gossip: che ci sia realmente del tenero tra i due? Riucordiamo inoltre che Scamarcio esce da poco da una lunga relazione con l'attrice Valeria Golino, quindi è single.

