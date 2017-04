Federica Pellegrini/ "Andrò a Tokyo 2020!”, posticipa le nozze con Filippo Magni e fa una confessione shock

Federica Pellegrini (Instagram)

Federica Pellegrini non si ritira e annuncia: "Sarà alle Olimpiadi di Tokyo 2020!", ma posticipa le nozze con Magnini - Una lunga e interessante intervista quella rilasciata da Federica Pellegrini nel nuovo numero del settimanale Chi. La campionessa, stella del nuoto italiano, parla delle olimpiadi, dell'amore e anche di problemi seri vissuti nel periodo dell'adolescenza. Sono in molto a chiedersi se la Plellegrini confermi le voci sul suo addio imminente al nuovo e quindi sull'assenza alle prossime olimpiadi, ma Federica le smentisce in un solo colpo: "Ho deciso che parteciperò alle Olimpiadi di Tokyo 2020. - annuncia con gioia la campionessa, che spiega - Alla fine ho capito che la sfida è con se stessi e questa scelta l’ho fatta per me: non potevo smettere quello che ho fatto per una vita e finire con un ricordo così, un quarto posto, una medaglia mancata di pochissimo a Rio". Era stato proprio in quel caso che la Pellegrini, con un messaggio su Instagram, aveva fatto sospettare che quella fosse la sua ultima gara, ma i suoi fan possono stare tranquilli perchè non è finita qui!

Federica Pellegrini e i momenti bui nel passato: "Avevo problemi ormonali e mangiavo sempre" - L'impegno previsto per le Olimpiadi del 2010 allontanano ancora una volta il matrimonio di Federica Pellegrini con lo storico fidanzato Filippo Magnini: "Una donna sente quando arriva il momento anche per fare dell'altro. - conferma infatti la nuotatrice, che chiarisce - Forse ho deciso di spostare tutto in avanti proprio perché quel momento per me non è ancora arrivato, non mi sento pronta a spostare l'attenzione sulla famiglia". Abbandonando per un attimo il gossip, Federica Pellegrini racconta di ricordi difficili della sua adolescenza, come i problemi alimentari di cui ha sofferto: Ho avuto anch’io i miei momenti bui, quando volevo mollare tutto. Il primo intorno al 2006. Vivevo a Milano, avevo problemi ormonali e mangiavo per il nervoso. E più mangiavo, più mi arrabbiavo con il mondo e più tornavo a mangiare" confessa al settimanale Chi.

