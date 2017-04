Gennaro Siciliano vs Maria De Filippi / Amici, prima le accuse e poi la ritrattazione. Ecco cosa è successo

Gennaro Siciliano, Amici

Gennaro Siciliano vs Maria De Filippi, Amici, nuovo terremoto in arrivo? - Era il lontano 2008 quando Gennaro Siciliano conquistava il serale di Amici 7 e prendeva posto tra i ballerini per poi uscire alla quinta puntata. Il ballerino torna sulla cresta dell'onda e su tutti i siti dedicati al gossip e ai talent show per la sua uscita infelice su Amici e Maria De Filippi. Preso dalla foga di quanto è accaduto con Morgan e la conseguente presa di posizione di tanti ex del programma, anche Gennaro Siciliano ha deciso di dire la sua a riguardo scrivendo un commento poco felice sui social che lui stesso ci ha tenuto a ritrattare. Con un lungo post su Facebook, ha dichiarato che dopo Amici non è riuscito a lavorare e trovare posto nello showbiz per poi lasciare intendere che sarebbero stati proprio i collaboratori di Maria De Filippi (e la stessa conduttrice) a mettergli il bastone tra le ruote visto che qualcuno al telefono gli disse: "Da questo momento, nessuno ti metterà più i bastoni tra le ruote".

Lo stesso Gennaro si è reso conto di aver esagerato alzando troppo il tono e dicendo cose che, forse, non pensava e così ci ha tenuto subito a rettificare le sue dichiarazioni. Dal "Maria crede di essere Dio. Non v'è altra spiegazione" è passato subito alle scuse ringraziando la sanguinaria per quello che ha fatto per lui e per la sua carriera: "La frase che ho scritto nei giorni scorsi su questa pagina riguardo Amici sta creando troppo scalpore, non lo volevo e non lo immaginavo. [....] Per questo mi AUTO diffido dal parlare di Amici e Maria. Vorrei dire una frase infine, sperando che questa parentesi si chiuda, mi SCUSO se ho offeso Maria o il Programma e le persone che lavorano nel Programma, una tale violenza non è da me, riconoscere di sbagliare e chiedere scusa a 28 anni credo sia fondamentale. [...] Avrei voluto si Maria più accanto, per imparare da Lei, perché davvero se ho detto delle cose le ho dette perché il ragazzino che ero vedeva in Lei una guida, come già spiegato. Grazie comunque a tutti per l'affetto. Gennaro". Capitolo chiuso? Così sembra.

