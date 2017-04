Giorgio Manetti e Gemma Galgani

Giorgio Manetti Vs Gemma Galgani, Uomini e donne, "Ha sceneggiato il nostro amore per mesi" - Giorgio Manetti non si dà pace. Dal settembre di quasi due anni fa, da quando Gemma Galgani approfittò della prima puntata di Uomini e donne per chiudere la loro storia d'amore, lui non riesce proprio a dimenticare quanto è accaduto. I due hanno litigato, hanno ballato insieme, si sono dati un bacio a stampo, ma niente sembra essere cambiato tra di loro, anzi. Mentre Gemma Galgani ha deciso bene di dedicarsi a nuovi amori e nuovi corteggiatori, Giorgio Manetti continua a dire no alle dame che si presentano in studio per conoscerlo. Tutto sembra uguale a qualche mese fa per lui ma qualcosa potrebbe cambiare con le sue ultime dichiarazioni. Della coppia che, mano nella mano, si era presentata nello studio di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, non è rimasto proprio nulla, ma dopo le ultime dichiarazioni del gabbiano nuove nubi si affacciano all'orizzonte.

Giorgio Manetti Vs Gemma Galgani, Uomini e donne, "Ha sceneggiato il nostro amore per mesi" - Il cavaliere del trono over di Uomini e donne ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti al settimanale “Chi” raccontando della sua storia con Gemma e anche dei motivi che li hanno portati alla rottura. Giorgio confida al settimanale che all'epoca sua madre si ammalò e subì due interventi e questo lo portò ad allontanarsi un po' da Gemma Galgani che "Mi chiedeva attenzioni che io in quel momento non riuscivo a darle. Io, che da sempre mi definisco un caso disperato, che penso che innamorarsi sia un terno a lotto, ero stremato.” ma poi continua dicendo "Di quella donna mi piaceva tutto. Fino a Settembre dello scorso anno quando, poco prima di entrare in studio, lei mi guarda in modo diverso. Fino a quel momento eravamo una coppia, ma in onda lei mi lascia. Da quel momento ho capito che Gemma, donna che ha vissuto per 20 anni lavorando in teatro, aveva sceneggiato il nostro amore.” Gemma Galgani ha davvero mentito per quasi due anni o è solo una versione distorta della verità quella che Giorgio Manetti ha raccontato al settimanale? Sicuramente non ci rimane che attendere la risposta della dama torinese a riguardo.

