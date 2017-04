Giorgio Zacchia / Chi è il piccolo conduttore di Piccoli Giganti? Ecco dove lo abbiamo già visto

Giorgio Zacchia (Piccoli Giganti)

Giorgio Zacchia, chi è il piccolo assistente di Gabriele Corsi a Piccoli Giganti su Real Time? Unica conferma dallo scorso anno - Piccoli Giganti lascia Canale 5 e riparte questa sera su Real Time con un'edizione del tutto rinnovata e con una sola costante: il piccolo Giorgio Zacchia. Chi ha seguito la prima edizione sa infatti che Giorgino, così chiamato da tutti, è stato un concorrente dello scorso anno e faceva parte della squadra di Stefano De Martino. È stato lui il protagonista di molti siparietti simpatici che hanno visto al centro di "frecciatine" tra Belen Rodriguez (che era la presentatrice dello show) e il suo ex De Martino. Giorgio Zacchia ha solo 5 anni e vive a Roma, eppure nonostante sia così piccolo sembra avere già le idee ben chiare sul suo futuro.

La simpatia e la spigliatezza di questo bambino hanno conquistato davvero tutti, tanto che dopo Pequenos Gigantes, Maria De Filippi lo ha ospitato anche ad Amici, dove ha fatto da giudice speciale (ovviamente per gioco) nel corso della finalissima. Le qualità di Giorgio Zacchia hanno fatto sì che fosse confermato anche nella nuova edizione di Piccoli Giganti ma come assistente del conduttore Gabriele Corsi. Piccolo gossip anche sulla vita amorosa: lo scorso anno Giorgino svelò di avere già la fidanzatina, la piccola Nicole che incontrò proprio in studio a Canale 5, dichiarando di volerla sposare. Quando si dice avere le idee chiare...

© Riproduzione Riservata.