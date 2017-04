I CANNONI DI SAN SEBASTIAN/ Su Rete 4 il film con Anthony Quinn (oggi, 26 aprile 2017)

I cannoni di San Sebastian, film

I CANNONI DI SAN SEBASTIAN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 APRILE 2017: IL CAST - I cannoni di San Sebastian, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 16.40. Una pellicola di genere western che è stata prodotta nel 1968 ed è stata diretta dal regista francese Henri Verneuil. Gli interpreti principali sono Anthony Quinn e Charles Bronson, la storia è tratta dal romanzo A Wall for San Sebastian, scritto da William Barby Faherty. Il film venne realizzato in co-produzione tra Italia, Messico e Francia anche se l'intera pellicola fu girata in lingua inglese. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

I CANNONI DI SAN SEBASTIAN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 APRILE 2017: LA TRAMA - Leon Alastray è un piccolo ladruncolo e per giunta disertore nei confronti dell'esercito messicano che lo insegue da diverso tempo. Riesce miracolosamente a rifugiarsi una piccola Chiesa di paese. Padre Josè si prendere cura di lui e gli da protezione appellandosi al principio dell'extraterritorialità ecclesiastica. Il Vicario deciderà però di trasferire padre Josè nel villaggio di San Sebastian. Nel frattempo Leon viene catturato dall'esercito messicano ma riesce tempestivamente a fuggire e aiuta Josè a raggiungere la sua nuova destinazione. Giunti a San Sebastian, però, scoprono che il villaggio è completamente deserto, fatta eccezione per un cane. Leon sul punto di salutare il prete per riprendere il suo cammino dovrà assistere al terribile omicidio di Josè perpetrato da un cecchino. Mentre è intento a dare degna sepoltura al prete che si è preso cura di lui, Leon verrà sopraffatto da un gruppo di uomini che lo scambiano per un frate e che per questo lo catturano, torturandolo e lasciandolo da solo a morire. Viene però salvato da alcuni abitanti del villaggio che in realtà non era deserto. Per sdebitarsi con loro Leon decidere di rimanere a San Sebastian ed aiutare la gente del posto a ricostruire il villaggio. Ma le persone che hanno ucciso Padre Josè non sembrano esserne felici. Leon è così nuovamente costretto a scappare. Trova rifugio presso la sua ex amante che nel frattempo è convolata a nozze con un governatore della zona. Leon convince quest'ultimo a fornire le armi necessarie agli abitanti di San Sebastian per fronteggiare gli attacchi degli indiani e degli uomini che tengono il villaggio in schiavitù. Ottenute le armi Leon inizia ad addestrare gli abitanti di San Sebastian e li aiuta a costruire un muro di protezione attorno al paese per fronteggiare al meglio gli attacchi dei nemici. Durante l'attacco finale dei nemici Leon ed i suoi uomini riusciranno ad avere la meglio grazie all'impiego di due cannoni pur ritrovandosi in inferiorità numerica.

