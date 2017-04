IL MONDO NON BASTA/ Su Rai Movie il film con Pierce Brosnan e Sophie Marceau (oggi, 26 aprile 2017)

Il mondo non basta, film prima serata

IL MONDO NON BASTA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 26 APRILE 2017: IL CAST - Il mondo non basta, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 26 aprile 2017. Una pelicola d'azione e spionaggio dal titolo originale The World Is Not Enough, è stata prodotta 1999 e rappresenta il diciannovesimo film della saga cinematografica dedicata a James Bond. Il film è stato diretto da Michael Apted ed interpretato da Pierce Brosnan, che veste i panni dell'agente 007 e da Sophie Marceau e Desmond Llewelyn, Robert Carlyle, Judi Dench, Robbie Coltrane e Samantha Bond. Il diciannovesimo film dedicato all'agente Bond ha apportato alcune modifiche soprattutto in merito alle armi utilizzate dall'agente 007. La Walther PPK viene infatti preferita alla Walther 99. La PPK verrà riproposta otto anni dopo in Skyfall, dove è Daniel Craig ad interpretare il ruolo di Bond. Ma adesso vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL MONDO NON BASTA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 26 APRILE 2017: LA TRAMA - In questo ennesimo capitolo dell'epopea cinematografica dell'agente 007, Bond è riuscito a recuperare i soldi sottratti a Robert King da parte di uno scaltro banchiere svizzero che viene misteriosamente ucciso poco dopo. Ma i soldi recuperati da Bond sono in realtà infettati da una sostanza tossica che procurerà la morte di King. M, il capo di mondo, gli affida così un nuovo incarico, ovvero proteggere la vita della figlia del milionario King, Elektra. Viktor Zokas, conosciuto con lo pseudonimo di Renard è uno spietato terrorista che in passato ha giù tentato di rapire la ragazza. L'uomo è in grado di non provare alcun tipo di dolore per via di una pallottola che, durante gli anni di militanza del KGB, si è posizionata nel cervello. Col passare del tempo Bond capirà che Elektra e Renard in realtà sono sia complici che amanti. I due hanno infatti pianificato per filo e per segno l'omicidio del signor King. Il loro scopo è quello di impossessarsi dei giacimenti petroliferi dell'azienda King. Per raggiungere il loro obiettivo sono pronti a far esplodere un sottomarino con un carico nucleare che annienterà le vite di milioni di persone. Nel finale del film Bond viene rapito dai terroristi affiliati con Elektra e Renard. L'agente riuscirà a fuggire ed a sventare il terribile attentato?

