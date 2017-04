IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole 27 aprile: Cristobal chiede aiuto ad un esorcista?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 27 APRILE: L'ARRIVO DELL'ESORCISTA - I telespettatori spagnoli de Il Segreto domani crederanno che Cristobal Garrigues sia finalmente partito da Puente Viejo. Di lui infatti si perderanno le tracce e Carmelo alla Miel Amarga comincerà a pensare che il suo piano si sia concluso positivamente. L'idea di fargli credere che alla tenuta ci sia un fantasma si è dimostrata vincente? Purtroppo si tratterà soltanto di una vana illusione, poiché il figlio illegittimo di Salvador Castro rientrerà a casa con la peggiore delle intenzioni. Non sarà da solo ma avrà al suo fianco ci sarà un gesuita il cui scopo non verrà ancora precisato: si tratterà di un esorcista che dovrà indagare sulle misteriose apparizioni? Ricordiamo, infatti, che Severo è rientrato a casa fingendo di essere un uomo incappucciato proveniente dall'aldilà ( o quanto meno questi saranno i dubbi di Cristobal). La verità su questo piano verrà presto svelata?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 27 APRILE: CAMILA ROVINA LA SORPRESA DI HERNANDO - Nelle puntate spagnole de Il Segreto Hernando ha commesso un grave errore andando a letto con Lucia, durante l'assenza da casa di Camila e Beatriz. Ma dopo alcuni giorni di assoluta confusione, a partire dalla puntata di domani il signor Dos Casas cercherà di rimediare ai suoi errori. Organizzerà quindi una romantica serata per la moglie, che purtroppo si presenterà all'appuntamento con la peggiore delle intenzioni. Parlando con Lucia, che ancora una volta cercherà di mettere zizzania tra l'amica e il marito, Camila penserà che Hernando possa essere tanto strano a causa di una misteriosa amante. Il sospetto e la gelosia la renderanno nervosa e agitata a tal punto che, non appena Hernando si presenterà alla cena, lei lo metterà di fronte a fatto compiuto: gli chiederà se in effetto lui abbia un'amante. Quale sarà la sua risposta? Confermerà i timori della moglie confessandole ciò che è davvero accaduto con Lucia?

