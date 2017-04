IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: il macabro ritrovamento di Elias

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 26 APRILE: LA MACABRA SCOPERTA DI ELIAS - Doppio episodio oggi de Il Segreto, che andrà in onda alle ore 16:20 e successivamente alle ore 21:15 circa su Canale 5. Si tratterà di due appuntamenti imperdibili, in quanto le indagini di Elias a Cerceda entreranno nel vivo. Nel paese di origine di Hernando, il chimico apprenderà che il suo datore di lavoro aveva una bella famiglia formata da moglie e due figli. Era un uomo per bene che amava con tutto se stesso i suoi cari, almeno fino a quando un terribile incendio ha distrutto la loro abitazione. In tale circostanza era morta la moglie e uno dei suoi due figli mentre l'altro era sopravvissuto anche se nessuno aveva più saputo nulla di lui. Al termine di questo colloquio, Elias compirà un giro tra le rovine dell'abitazione un tempo appartenuta a Hernando e qui scoprirà qualcosa di terribile: alcuni resti umani saranno presenti in un pozzo di cui nessuno per anni ne è venuto a conoscenza. A chi apparterranno quelle povere ossa?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: HERNANDO VUOLE RECUPERARE IL TERRENO PERDUTO? - La crisi tra i coniugi Dos Casas continuerà ad essere una delle trame principali delle puntate spagnole de Il Segreto. Dopo il tradimento consumato con Lucia, Hernando non sarà più lo stesso a causa del senso di colpa che lo divorerà. Camila si renderà conto che qualcosa sta accadendo nel marito e sospetterà che lui possa avere un'altra donna, tesi per altro confermata dalla stessa Lucia che cercherà ancora una volta di mettere zizzania tra la coppia. Eppure le ultime vicissitudini non faranno venire meno l'amore dell'uomo per la moglie, tanto che sarà lui stesso a dichiare i propri sentimenti a Camila (fatto per altro ascoltato niente meno che da Lucia!). Poco dopo questa dichiarazione, Hernando organizzerà una romantica cena a Los Manantiales per cercare di farsi perdonare da una donna. Sarà proprio Camila la persona che vorrà invitare o a sorpresa si tratterà niente meno che di Lucia?

