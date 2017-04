ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed. 12 news: Stefano Bettarini, la scelta dopo il ritorno in Italia

Isola dei Famosi

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: STEFANO BETTARINI, NUOVO TATUAGGIO DOPO L’HONDURAS – L’esperienza come inviato dell’Isola dei Famosi 2017 è stata ricca di emozioni per Stefano Bettarini che, superata l’emozione iniziale, si è trasformato in un perfetto braccio destro di Alessia Marcuzzi. In Honduras, però, l’ex calciatore, oltre a lavorare per il reality, si è concesso delle lunghe sedute al sole tornando in Italia super abbronzato e, soprattutto, delle serate in piacevole compagnia. Il suo flirt con Dayane Mello è noto a tutti anche se la passione iniziale ha quasi subito lasciato spazio alle ripicche e ai risentimenti. Tra Bettarini e la splendida modella brasiliana, infatti, è tutto finito al punto che l’ex calciatore, durante la festa organizzata dopo la fine del reality, ha letteralmente snobbato la Mello davanti a tutti.

Nonostante il ricordo non totalmente piacevole della sua conoscenza con Dayane, l’avventura in Honduras ha arricchito Stefano Bettarini che, tornato in Italia, oltre a trascorrere del tempo con i figli e i genitori, ha deciso d’incidere sul proprio corpo il ricordo di quell’esperienza. Bettarini, infatti, ha pubblicato su Instagram un video in cui si sottopone ad un duro lavoro per un nuovo tatuaggio. Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex marito di Simona Ventura ha confessato che dietro ogni tatuaggio c’è un suo ricordo. Bettarini, dunque, avrà voluto incidere anche quello dell’Isola?

