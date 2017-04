LA GABBIA OPEN/ Ospiti e anticipazioni: Matteo Salvini e Michele Emiliano (puntata 26 aprile 2017)

La Gabbia Open

LA GABBIA OPEN, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 26 APRILE 2017: LE ELEZIONI IN FRANCIA - Gianluigi Paragone sarà ala guida di una nuova puntata de La Gabbia Open stasera, mercoledì 26 aprile 2017: il talk show di La7 torna ad accendere i riflettori, che più tardi saranno necessariamente puntati oltre i confini nazionali. Al centro ci saranno infatti risultati delle Elezioni Presidenziali in Francia della scorsa domenica, per le quali si attende il secondo turno il prossimo maggio. Chi è arrivato alla sfida finale? Quali sono state le reazioni a livello europeo, sia su un piano economico che politico, dopo lo spoglio dei risultati? Tanti i quesiti e i temi che verranno toccati in prime time a La Gabbia Open: naturalmente, come di consueto, il presentatore non sarà solo ma accoglierà in studio diverse personalità.

La pagina Facebook ufficiale del programma ha svelato poco fa i nomi attesi per la serata: si parte dal leader della Lega Nord Matteo Salvini per arrivare a Michele Emiliano, candidato alle Primarie del Partito Democratico in programma il prossimo 30 aprile 2017. Lo sguardo, dunque, si sposterà inevitabilmente anche all’interno dei confini del nostro Stivale. In studio ci saranno poi il celebre autore televisivo Carlo Freccero, il responsabile economia della Lega Nord Claudio Borghi Aquilini, i giornalisti Aldo Cazzullo, Sebastiano Barisoni, Luigi Necco, Vittorio Feltri, Maria Giovanna Maglie, Toni Capuozzo e lo storico ed economista Giulio Sapelli. Clicca qui per vedere il post direttamente da Facebook.

