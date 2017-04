Le Iene Show

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI: MAHMOUD SENZA BRACCIA E GAMBE, LIBAN OSTAGGIO DELLA MADRE (PUNTATA 26 APRILE) - Saranno tante e diverse le storie raccontante nella puntata di oggi, mercoledì 26 aprile 2017, de Le Iene Show. Il programma d'inchiesta di Italia Uno manderà in onda un servizio molto interessante firmato dalla iena Giulio Golia, recatosi per l'occasione in Puglia, dove avrà modo di indagare sull'annosa questione riguardante l'ex fabbrica di mattoni di Giardinetto, nel comune di Troia, in provincia di Foggia, che nel 1997 è stata riconvertita in un sito di recupero di rifiuti pericolosi. Abbandonata a se stessa, però, la fabbrica contiene adesso tonnellate di rifiuti tossici e il comune di Troia da solo non dispone della forza necessaria a bonificare la zona. Interverrà qualcuno?

Di certo sono intervenute Le Iene ad Aleppo, emblema della crisi in Siria, per aiutare Mahmoud, un bambino di 6 anni nato senza braccia che nel tentativo di sfuggire alle truppe dell'Isis ha calpestato una mina perdendo anche le due gambe. Gaetano Pecoraro, inviato sul posto, darà conto delle iniziative messe in moto di concerto con l'associazione Onlus Soleterre per cercare di aiutare questo bambino così sfortunato.

La iena Nina Palmieri, invece, resta in Italia per raccontare una storia non meno drammatica: protagonista Luca, un 20enne di Milano che lo scorso si è visto recidere da un uomo la carotide con un calice e il nervo vago al termine di un litigio in un bar. Mentre Luca fa ancora i conti con problemi di natura cerebrale, e viene assistito dal fratello e dalla fidanzata - che non lo hanno mai abbandoato dal giorno dell'incidente, il 29 settembre - l'aggressore condannato a 8 anni di carcere ha addirittura fatto domanda per scontare la pena ai domiciliari.

Uno dei servizi più assurdi della puntata de Le Iene Show di questo mercoledì 26 aprile sarà con ogni probabilità quello firmato da Pablo Trincia avente come protagonisti Giulia e Liban. Lei originaria della provincia di Roma, lui inglese di origini somale. I due si conoscono a Londra nel 2013 e scoppia l'amore, culminato nella nascita di un figlio, Jordan. Nell'agosto del 2015, però, Liban subisce un'aggressione e finisce in coma: al suo risveglio la madre, da sempre contraria all'unione con Giulia, lo preleva con una scusa portandolo in Africa. Per mesi Giulia non ha più notizie di Liban, fino a quando il ragazzo riesce a scriverle via mail facendole sapere di essere ostaggio della madre in Kenya. Le Iene si recheranno in Africa per provare a riportarlo dalla sua amata: ci riusciranno?

