LO CHIAMAVANO TRINITA'/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi, 26 aprile 2017)

Lo chiamavano trinità, film prima serata

LO CHIAMAVANO TRINITA', IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 APRILE 2017: IL CAST - Lo chiamavano trinità, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pelleicola di western all'italiana più famosa e conosciuta al mondo, è stata diretto dal regista E.B Clucher ed interpretata dalla storica coppia di comici formata da Bud Spencer e Terence Hill. Gran parte delle scene del film Lo chiamavano trinità sono state girate a Campo Imperatore, a Camposecco e Camerata Nuova, tutte località situate da Abruzzo e Lazio. Una delle scene storiche del film è quella in cui Trinità divora letteralmente una ciotola di fagioli. Secondo alcune fonti dell'epoca, prima di girare la scena, Bud Spencer digiunò per un giorno intero pur di rendere credibile la scena. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LO CHIAMAVANO TRINITA', IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 APRILE 2017: LA TRAMA - Trinità è un criminale dall'animo gentile che vaga nel bel mezzo del Far West in sella al suo destriero. Giunge in un piccola locanda dove innesca una rissa con alcuni delinquenti del luogo. Nel corso del suo viaggio, si imbatte in un piccolo paesino dove incontra suo fratello soprannominato Bambino, che nel frattempo è diventato sceriffo. Il realtà Bambino, come spiegherà a suo fratello Trinità, ha ucciso il vero sceriffo per sbaglio e si è sostituito a lui rubandogli il distintivo. ll vero piano di Bambino era quello di attendere i suoi due complici, Faina e il Timido, per raggiungere la California e continuare lì la sua vita da bandito. In qualità di sceriffo, Bambino cerca di intimidire il ricco latifondista Harriman con l'unico scopo di rubargli la mandria di cavalli. Cerca, invano, di coinvolgere Trinità nel suo piano che nel frattempo viene nominato vice-sceriffo. Per contrastare Bambino e Trinità, il ricco Harriman assolda due pistoleri che vengono prontamente sconfitti da Trinità. A questo punto Harriman chiede a gran voce che i due fratelli si dimettano dai rispettivi incarichi. Nel frattempo, lo sceriffo vero, che in realtà non era morto, torna al paese e fa iscrivere una taglia su Bambino.

