MA TU DI CHE SEGNO SEI?/ Su Canale 9 il film con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme (oggi, 26 aprile 2017)

MA TU DI CHE SEGNO 6?, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 26 APRILE 2017: IL CAST - Ma tu di che segno 6?, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica del 2014 che è stata diretta da Neri Parenti e presenta un cast di spessore con gli attori comici d'eccezione capitanati da Massimo Boldi, Vincenzo Salemme e Gigi Proietti. La pellicola rientra nel cosiddetto filone dei cine-panettoni. Rispetto agli altri film della medesima categoria, usciti durante il periodo natalizio, Ma tu di che segno sei? non ha riscosso il successo sperato al box office. Il film, come lascia intendere il titolo stesso, incentra il suo soggetto attorno alle predizioni degli astri ed all'oroscopo. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MA TU DI CHE SEGNO 6?, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 26 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è raccontato attraverso cinque storie con protagonisti ed aneddoti differenti che però sono strettamente interconnesse tra loro. Il maresciallo Fioretti, interpretato da Vincenzo Salemme, è del segno del Toro ed è dunque per sua natura molto geloso, in particolar modo di sua figlia con il segno del Sagittario sempre impegnata sentimentalmente e molto corteggiata. Il maresciallo, stanco della situazione, decide così di pedinare tutti gli spasimanti di sua figlia e per farlo si fa aiutare da Quagliarulo, un carabiniere interpretato da Angelo Pintus. Carlo (Massimo Boldi), è del segno dei pesci ed è un tipo estremamente timoroso e fortemente ipocondriaco. In preda alla disperazione perché convinto di essere in punto di morte, decide di farsi ricoverare. La terza storia vede come protagonista Monica, interpretata da Mariana Rodriguez, gemelli e fortemente dipendente dalle previsione astrologiche. I suoi due vicini di casa, consapevoli della dipendenza di Monica falsificano l'oroscopo della ragazza per tentare di sedurla. La quarta storia vede l'avvocato De Marchis, completamente scettico verso l'oroscopo, costretto a dover rivedere la sua posizione verso i dettami dell'astrologia. Il suo oroscopo negativo, che in un primo momento snobberà, lo aiuterà a prevenire una lunga serie di spassose disgrazie. Nel quinto episodio Saturno, interpretato da Ricky Memphis, è fermamente convinto che le donne del segno dell'ariete siano state la sua disgrazia. Per questo motivo fugge in preda al panico dalla meravigliosa Nina che crede essere dell'ariete.

