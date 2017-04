MADE IN SUD/ Ospiti e anticipazioni: Clementino atteso sul palco, i comici (puntata 26 aprile 2017)

Made in Sud

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 APRILE 2017: CLEMENTINO OSPITE MUSICALE - Si torna a ridere sul piccolo schermo di Rai 2: stasera, mercoledì 26 aprile 2017, a partire dalle 21.20 prenderà il via un nuovo appuntamento insieme a Made in Sud. Anche la musica, così come la comicità, tornerà nuovamente tra le protagoniste: dopo l’ospitata di Maldestro la settimana scorsa, andrà in scena un altro volto che ha preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo, ma nella categoria dei Big. Stiamo parlando del rapper Clementino, che sul palco dell’Ariston ha portato la sua “Ragazzi fuori”. Più tardi - al fianco del conduttore Gigi D’Alessio, di Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci - sarà al centro di un momento divertente dall’Auditorium del Centro di Produzione Rai di Napoli: come se la caverà tra battute e risate? È recente anche la notizia che sarà l’artista a guidare il Concertone del Primo Maggio quest’anno, e la curiosità dei fans è schizzata alle stelle. Stasera avremo forse un piccolo assaggio da parte del rapper? Staremo a vedere che cosa hanno preparato e su quali note ha scelto di esibirsi…

In questa edizione di Made in Sud - forse complice la guida affidata al cantante partenopeo Gigi D’Alessio - la musica occupa uno spazio davvero fondamentale: Paolo Caiazzo, intervistato in esclusiva da Mauxa, si è espresso in merito all’intrattenimento di tipo musicale del programma, e ha ammesso che può essere considerato “un valido respiro al ritmo frenetico dei numeri comici. Oggi è sempre più difficile individuare la ‘ricetta’ giusta per allargare il pubblico. I gusti, le tendenze e le modalità di fruizione dei programmi televisivi stanno Cambiando molto velocemente…”.

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 APRILE 2017: I COMICI PRONTI A TORNARE IN SCENA - Il divertimento è sempre assicurato a Made in Sud: il cast di comici, dopo una settimana di organizzazione, è di nuovo pronto ad alternarsi sul palcoscenico tra sketch e imitazioni. Tantissimi i nomi annunciati, a partire dal Professor Fischietti, che proporrà al pubblico in studio e a casa una nuova area di interesse del suo spazio Twitter. Non mancheranno gli amatissimi Arteteca, così come Paolo Caiazzo - nei panni del critico Cardamone - ma anche Marco Bazzoni, Mino Abbaccuccio, Marco Capretti, Gino Fastidio e molti altri. Proprio come è accaduto la settimana scorsa, Miss Illude è intervenuta su Twitter per rinnovare l’invito ai telespettatori: al suo fianco anche il personal trainer Peppe Step. Faranno capolino anche loro in prima serata? Clicca qui per vedere il video invito dei due comici di Made in Sud da Twitter.

