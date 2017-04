Marco Cartasegna/ Uomini e donne, pronto a lasciare il programma? Gianni Sperti accusa anche lui!

Marco Cartasegna, Uomini e donne

MARCO CARTASEGNA, UOMINI E DONNE, COSA E' SUCCESSO IN CAMERINO DOPO LA SCORSA PUNTATA? - Gianni Sperti è pronto ad accusare Marco Cartasegna. Nella puntata di oggi del trono classico di Uomini e donne, il bel biondino finirà nel macinino dell'opinionista soprattutto quando si parlerà della sua reazione della scorsa settimana. L'uscita di scena dallo studio dopo quello che è successo a Rosa Perrotta proprio per via di Gianni, non è andata giù all'ex ballerino che oggi accuserà il tronista di volere la luce dei riflettori solo su di lui ma che deve capire che ci sono ben quattro tronisti sul trono e non ci può essere un "Marco Cartasegna show". Naturalmente il pubblico è pronto a dividersi perchè le accuse di Gianni non vanno proprio già a chi rietiene Marco un giovane rispettoso e garbato a differenza di altri che sono seduti sulla poltrona rossa o che ci sono stati nelle scorse edizioni. Come andrà a finire la discusssione questa volta?

MARCO CARTASEGNA, UOMINI E DONNE, COSA E' SUCCESSO IN CAMERINO DOPO LA SCORSA PUNTATA? - Grandi novità in arrivo oggi pomeriggio per i fan del trono classico di Uomini e donne e tutto per via di Marco Cartasegna e della sua possibile scelta. Il tronista è stato un po' l'argomento di questo lungo ponte in cui Uomini e donne non è andato in onda. Oggi il programma tornerà in tv e lo farà proprio con il trono classico con la puntata che segue l'uscita di scena del tronista della scorsa settimana. A quanto pare lo spazio per Marco è sempre meno in puntata soprattutto dopo che Soleil Sorgè ha deciso di tornare da Luca Onestini mollando l'influencer al suo destino. L'attenzione che c'era per lui in quel momento, quando il triangolo era sulla bocca di tutti, è finita proprio nel momento dell'addio della corteggiatrice, e adesso? Le cose sono peggiorate la scorsa settimana quando abbiamo visto il tronista lasciare lo studio inviperito, perchè?

MARCO CARTASEGNA, UOMINI E DONNE, COSA E' SUCCESSO IN CAMERINO DOPO LA SCORSA PUNTATA? - Nell'ultima puntata del trono classico le polemiche non sono mancate soprattutto quando Gianni Sperti è tornato ad accusare Rosa Perrotta di essere falsa e bugiarda e mentre imperversavano commenti, più o meno piacevoli, sulla tronista, Marco si è alzato e ha lasciato lo studio. Cosa è successo a quel punto? Sembra proprio che l'influencer stia affrontando una vera e propria crisi e che sia pronto a lasciare il programma visto che il suo trono non ha più tutto lo spazio che aveva un tempo. Come se non bastasse sembra che proprio dopo la puntata sia successo qualcosa in camerino dove avrebbe sfogato tutta la sua rabbia a suon di calci e pugni ad un muro. Le anticipazioni parlano di un lungo monologo (e non solo) che potremmo vedere, o almeno lo speriamo, nella puntata in onda tra oggi e domani del trono classico. Per quanto riguarda la sua decisione di rimanere o andare via altre novità potrebbero arrivare nel tardo pomeriggio di oggi quando avverrà la registrazione del trono classico.

© Riproduzione Riservata.