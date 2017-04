MICHAEL CLAYTON/ Su Iris il film con George Clooney e Tom Wilkinson (oggi, 26 aprile 2017)

Michael Clayton, film prima serata

MICHAEL CLAYTON, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 26 APRILE 2017: IL CAST - Michael Clayton, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola cinematografica del 2007 diretta da Tony Gilroy già noto al grande pubblico per aver curato la sceneggiatura di capolavori come L'avvocato del diavolo e L'ultima eclisse. Il film Michael Clayton rappresenta l'esordio di Gilroy alla regia mentre nel cast spiccano attori dal calibro di George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton e Sydney Pollack. Il film Michael Cayton ha ricevuto numerose nomination agli Oscar, ai Golden Globe ed ai National Board of Review Award. Gli unici premi vinti sono stati quelli per la Miglior attrice non protagonista assegnato a Tilda Swinton e per il Miglior attore protagonista a George Clooney ai National Board of Review Award. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

MICHAEL CLAYTON, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 26 APRILE 2017: LA TRAMA - Michael Clyton è un eccellente avvocato la cui vita privata sta lentamente andando a rotoli. E' divorziato ed afflitto dai debiti da gioco. Lo studio legale presso cui lavora a New York da molto tempo difende la U-North, una grande azienda produttrice di agenti chimici agricoli, accusata di aver immesso sul mercato prodotti cancerogeni che hanno provocato svariate vittime. Tutto sembra andare per il meglio per l'azienda che sta per avere la meglio. Ma improvvisamente Arthur, amico e collega di Michael cede ai rimorsi e decide di inchiodare l'azienda presentando in aula tutte le prove che attestano la fondatezza delle accuse. Karen, l'avvocato della U-North cerca disperatamente di nascondere tutti i documenti che potrebbero incriminare la società e fa uccidere Arthur, simulandone il suicidio. Venuto a conoscenza della morte del suo amico, Michael comprende che cosa è realmente accaduto e cerca di adoperarsi per trovare le prove utili a far processare la U-North. Trovati i documenti, Clayton li presenta al suo superiore che tenta però di dissuaderlo con un lauto assegno, grazie al quale Michael potrebbe saldare tutti i suoi debiti. Michael decide di intascare i soldi ma non abbandona il piano con cui intende incastrare l'azienda di prodotti chimici. Karen scopre le sue intenzione e piazza una bomba nella sua automobile. Michael riuscirà miracolosamente a salvarsi dall'attentato. .

