Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 26 aprile 2017 a LatteMiele

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 26 APRILE 2017, A LATTEMIELE: CHI SCENDE E CHI SALE - Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Sicuramente scendono i Pesci che sono in un momento sottotono e si collocano all'interno di una settimana che potrebbe portare comunque a un futuro interessante. Sale invece il Capricorno che nonostante una giornata di battaglie alla fine sarà ripagato da ottimi risultati. Potrebbero arrivare anche dei cambiamenti interessanti che potrebbero portare dei vantaggi. Scende lo Scorpione per qualche fastidio di natura fisica che contribuirà a peggiorare una situazione di certo già non piacevole di suo. Sale il Sagittario che dovrebbe portare a un Maggio pronto a modificare la vita in maniera estremamente positiva. Se si è in una coppia forte si possono alimentare dei progetti interessanti per le prossime settimane.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 26 APRILE 2017, A LATTEMIELE: NÈ CARNE NÈ PESCE - L'oroscopo di Paolo Fox ci mette di fronte anche a dei segni che si possono considerare né carne né pesce. Tra questi c'è sicuramente l'Acquario che si troverà ad affrontare sul piano burocratico qualche piccola rimostranza. Si deve essere stremamente chiari ed evitare di avere dei problemi nel dichiarare i propri sentimenti. Dal punto di vista dell'amore invece ci potrebbe essere qualche tensione che non migliorerà facilmente nemmeno nelle prossime settimane. Situazione altalenante per quanto riguarda il Toro che è in un momento di fiacca e quindi per questo indeciso anche su come comportarsi. Qualche ritardo dal punto di vista economico può portare a delle complicazioni e anche a delle discussioni con diverse persone che spesso portano a compromettere quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 26 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Torna l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Giornata che si preannuncia fiacca e complicata per il Toro che vede qualche ritardo economico portare insoddisfazione. C'è necessità di evitare discussioni e ulteriori problemi. La situazione è tormentata per il Cancro che non sembra migliorare quanto accaduto negli ultimi giorni. I Gemelli invece hanno un cielo interessante che potrebbe portare anche a delle soddisfazioni interessanti. Questo vale anche per la Vergine che ha situazioni sentimentali in ballo che potrebbero essere agevolate da un cielo pieno di belle sorprese. La giornata sarà un po' negativa anche per i Pesci che è nella scia di una settimana non proprio energica. Si guarda comunque al futuro con grande interesse e anche un po' di propositività. Sarà una giornata di battaglie per il Capricorno che però alla fine potrebbe portare a degli ottimi risultati. Si potrebbe arrivare a delle modifiche improvvise anche in ambiti piuttosto rilevanti.

