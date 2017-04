PICCOLI GIGANTI/ Prima puntata: squadre, capitani e giudici. Torna Giorgio Zacchia! (oggi, 26 aprile 2017)

Piccoli giganti

PICCOLI GIGANTI, PRIMA PUNTATA: LE SQUADRE E I CAPITANI DELLA SQUADRE (OGGI, 26 APRILE 2017) - Piccoli giganti torna sul piccolo schermo: il programma, adattato dal format Pequenos Gigantes, è noto ai telespettatori. Una prima edizione è infatti andata in onda su Canale 5 l’anno scorso, sotto la guida di Belen Rodriguez: a partire da oggi, mercoledì 26 aprile 2017, il programma sbarcherà invece su Real Time con la conduzione di un volto noto al pubblico della rete e non solo, Gabriele Corsi (al momento, è al timone anche di Take Me Out, Esci con me). Al centro delle sei puntate in scaletta, ci saranno naturalmente loro: giovanissimi talenti - dai 4 agli 11 anni - pronti a conquistare il pubblico con la loro spontaneità e genuinità, unite a tante prove di canto, ballo e abilità. Ognuno dei concorrenti apparterrà ad un team (che saranno tre, a differenza dei cinque dell’anno scorso), e sarà guidato da un capitano: si parte con la squadra degli Aquiloni, che vede al timone l’ex nuotare azzurro ed ex volto di Pechino Express Massimiliano Rosolino. L’attrice e conduttrice Rossella Brescia - di recente ospite da Amadeus a Stasera tutto è possibile - invece, guiderà le Stelle Filanti: il terzo team di Piccoli giganti, invece, sarà quello delle Bolle di Sapone, con a capo lo youtuber Leonardo Decarli. La gara andrà avanti puntata dopo puntata, e la squadra vincitrice riuscirà a portare a casa una borsa di studio per ciascuno dei suoi piccoli componenti, messa a disposizione da UNICEF. Pronti a conoscere tutti i protagonisti?

PICCOLI GIGANTI, PRIMA PUNTATA: LA GIURIA E GIORGIO ZACCHIA (OGGI, 26 APRILE 2017) - Non mancherà una giuria a Piccoli giganti, il programma pronti a tornare in scena su Real Time dopo il debutto su Canale 5: se l’anno scorso sulle poltrone rosso avevano fatto capolino gli attori Francesco Arca, Claudio Amendola e Megan Montaner, più tardi Gabriele Corsi annuncerà il maestro di stile ed eleganza Enzo Miccio, la conduttrice Benedetta Parodi (che abbiamo già visto impegnata al fianco di piccoli concorrenti a Junior Bake Off Italia) e la talentuosa Serena Rossi, attualmente al timone anche del Radio Italia Live. A loro il compito di commentare e giudicare le esibizioni dei volti di Piccoli giganti: ci sarà qualcuno in grado di stregarli fin dall’inizio? L’anno scorso, e il pubblico lo ricorderà bene, tutti erano rimasti affascinati dalla dolcissima immediatezza di Giorgio Zacchia che - per la gioia degli appassionati - tornerà anche su Real Time, ad affiancare nientemeno che il conduttore. Il video promo che li vede protagonisti insieme ha già conquistato il pubblico: clicca qui per vederlo direttamente dalla pagina Instagram di Giorgio Zacchia. L’appuntamento con Piccoli giganti è per le 21.10: chi non se lo perderà?

