POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso torna in onda dopo lo stop di ieri: si è dedicata alla cucina? (26 aprile 2017)

POMERIGGIO 5, BARBARA D’URSO TORNA IN ONDA DOPO LO STOP DI IERI: DI COSA SI OCCUPERÀ? (26 APRILE 2017) - Barbara D’Urso è pronta a tornare in onda: ieri, 25 aprile 2017 e giorno dell’anniversario della Liberazione d’Italia, anche Pomeriggio 5 - come diverse altre trasmissioni - si è fermato, prendendosi un momento di pausa. La conduttrice aveva avvisato tutti i followers tramite la sua pagina Instagram: “Buongiorno!!!” si legge infatti in un post di Barbara D’Urso “Come passate questo 25 aprile? Oggi mi mancherete, Pomeriggio 5 torna in diretta domani! #buongiorno #25aprile #pomeriggio5”. Il celebre volto del contenitore della rete ammiraglia Mediaset ha approfittato del giorno di stop per dedicarsi alla cucine e mettersi all’opera ai fornelli: ieri ha pubblicato uno scatto in cui sfoggia un “grembiule leopardato supercoatto!!”, e dove la si vede davanti ai fuochi con padella, pentolino, alcune uova, un limone e anche una bottiglia d’olio. Quale ricetta avrà preparato?

Il pubblico di Pomeriggio 5 attende di ritrovarla in scena più tardi, a partire dalle 17.10 circa di oggi mercoledì 26 aprile: da quale caso di cronaca ripartirà la conduttrice? Dopo questo periodo in cui le occasioni di convivialità non sono mancate, tornerà forse a parlare di diete? Nell’appuntamento dello scorso lunedì si è ricordato Gianni Boncompagni, e in studio erano presenti diverse personalità e volti dello storico programma Non è la Rai: Barbara D’Urso si era occupata anche dei casi di Igor il Russo e Antonella Lettieri, su che cosa tornerà più tardi?

