QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA/ Anticipazioni: sfida a coppie, chi vincerà la luna di miele? (puntata 26 aprile)

La Pina (foto da Facebook)

QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 APRILE 2017: SFIDA A COPPIE - Non si fermano le sfide sul piccolo schermo di Fox Life: abiti bianchi, confetti e amore torneranno protagonisti oggi - mercoledì 26 aprile 2017 - in prima serata, con la quinta puntata di Quattro matrimoni in Italia. Le novità sono ancora dietro l’angolo per il programma: il giorno delle nozze sarà al centro, ma questa sera non saranno solo le spose (o gli sposi, come è accaduto durante la puntata di due settimane fa) a confrontarsi in merito a location, abito e cibo scelti dagli sfidanti. Il giorno perfetto e tanto atteso passerà al vaglio di occhi e orecchie attenti di tutta la coppia, e non solo della sua componente femminile o maschile. Neo sposi o futuri sposi saranno chiamati a confrontarsi tra di loro per dare un giudizio ai rivali: un nuovo determinante all’interno di Quattro matrimoni in Italia, che potrebbe generare strategie precise, dinamiche mai prese in considerazione e anche qualche disaccordo.

Come sempre, La Pina - altra grandissima novità dell’edizione - sarà pronta a commentare al fianco dei volti protagonisti: MondoFox ha svelato qualche dettaglio in anteprima, come un matrimonio a tema ‘moto’ e anche una bellissimo ricevimento in un castello del Lazio. Curiosi di scoprirne di più? Non resta che sintonizzarsi dalle 21.10 su Fox Life: in palio per i vincitori una luna di miele da sogno…

© Riproduzione Riservata.