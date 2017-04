STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto e Le Iene Show (mercoledì, 26 aprile 2017)

Stasera in tv Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 26 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 26 aprile 2017, la programmazione delle reti del Biscione è caratterizzata principalmente da film, soap e telefilm, accompagnati da serie tv e programmi di intrattenimento comico e culturale. Canale 5 accontenta tutti i fan della soap opera spagnola Il Segreto che sta riscuotendo un enorme successo anche in Italia. Italia 1 attira l'attenzione con l'intrattenimento de Le Iene Show mentre Rete 4 conta sulla comicità del duo Bud Spencer e Terence Hill con la pellicola Lo chiamavano Trinità. A far da padroni su resto dei canali Mediaset invece, troviamo, film dal genere drammatico e d'animazione, serie tv e cartoni animati per i più piccoli. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Canale Cinque inaugura la prima serata con la settima stagione de Il segreto (El secreto de Puente Viejo), i cui nuovi episodi propongono nuove vicende, tante emozioni e suspense. La puntata di stasera è particolarmente scabrosa perché racconta del ritrovamento di resti umani nel pozzo di casa Guarrigues. In seconda serata è la volta di Matrix, condotto da Nicola Porro, che approfondisce le notizie più scottanti del momento. Italia Uno affronta l'attualità invece con i graffianti servizi de Le Iene, sempre alla ricerca dei vizi e delle storture del nostro Paese.

In seconda serata, va in onda il primo episodio della seconda stagione di Satisfaction, che racconta le vicende di una coppia in cui il marito decide di prostituirsi per ravvivare il menage familiare. Rete Quattro manda in onda in prima serata un grande classico del western all'italiana e della mitica coppia Bud Spencer e Terence Hill, ovvero Lo chiamavano Trinità, diretto da E.B.Clucher nel 1970. In seconda serata, per I Bellissimi di Rete Quattro, viene trasmesso il film drammatico con Angelina Jolie e Antonio Banderas Original Sin, in cui la Jolie interpreta una misteriosa donna sposatasi per procura e custode di numerosi segreti. Altri film di prima serata sono previsti su Iris e Italia 2. Nel primo caso, per il ciclo Hollywood thriller, viene trasmesso il film con George Clooney Michael Clayton, che narra la storia di un pubblico ministero che rimane invischiato in un caso importante contro una grossa multinazionale. Su Italia 2 invece c'è un film di animazione dedicato ai più piccoli, TMNT (Teenage Mutant Ninja Turtles) che segue le vicende delle tartarughe ninja Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello. A completare il palinsesto, su La 5 vengono trasmesse le puntate del talent show Pequenos Gigantes, in cui dei bambini sfoggiano la loro bravura sul palco. Su Mediaset Extra ci vengono mostrate le meraviglie della natura con i documentari di Planet Earth, prodotti dalla BCC. infine, Top Crime trasmette nuovi episodi del telefilm poliziesco statunitense Law&Order, e infine Boing dedica la prima serata ai bambini con i cartoni animati del gatto blu venuto dallo spazio Doraemon.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale Cinque, ore 21:13, Il Segreto, soap opera, prima visione tv

ore 23:20, Matrix, programma di approfondimento

Italia Uno, ore 21:10, Le Iene Show, programma di attualità

ore 00:41, Satisfaction (new) II, telefilm, prima tv

Rete Quattro, ore 21:15, Lo chiamavano Trinità, film western

ore 23:48, Original Sin, film drammatico

La 5, ore 21:10, Pequenos Gigantes, programma di intrattenimento

Mediaset Extra, ore 21.15, Planet Earth II - Le meraviglie della natura, documentario

Iris, ore 21:00, Michael Clayton, film drammatico

Italia 2, ore 21.10, TMNT, film d'animazione

Top Crime, ore 21:10, Law&Order - Unità speciale XVII, telefilm poliziesco prima tv

Boing, ore 21:25, Doraemon, cartoni animati

