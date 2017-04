STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Di padre in figlia e Made in Sud (mercoledì, 26 aprile 2017)

Stasera in tv Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 26 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 26 aprile 2017, il palinsesto delle reti Rai prevede un'ampia scelta di programmi tra cui il nuovo episodio della fiction "Di padre in figlia" che andrà in onda su Rai Uno e punta ad essere il programma con maggior numero di ascolti nella serata, visto il grande successo di pubblico che ha caratterizzato le prime due puntate. Una varia proposta di film, invece, caratterizza le altre reti Rai, il genere fantascienza che sarà di casa su Rai 4, spionaggio con James Bond su Rai Movie, e un film più impegnativo, sul tema della 'ndrangheta, su Rai Premium. Leggerezza e comicità caratterizzeranno invece Rai Due, sia in prima che in seconda serata, con "Made in Sud" e "Sbandati". Troveremo poi il tradizionale appuntamento con "Chi l'ha visto?" su Rai Tre e un documentario su Frank Sinatra su Rai 5. Dopo questa breve introduzione, passiamo al dettaglio della programmazione della serata Rai.

In questa serata sarà possibile seguire il terso episodio della fiction "Di padre in figlia", il grande successo di Rai Uno. Si tratta di una storia di emancipazione femminile, con protagonista una bravissima Cristiana Capotondi, affiancata da Stefania Rocca nel ruolo della madre. La saga familiare è ambientata a Bassano del Grappa in un periodo che va dagli anni '60 agli anni '80. La protagonista lotta per rivendicare il suo diritto ad emergere in una società che è ancora maschilista. Alla fiction seguirà "Porta a Porta", il tradizionale programma di approfondimento di attualità, cronaca e politica condotto da Bruno Vespa. La serata di Rai Due è all'insegna del varietà e della comicità, in prima serata "Made in Sud" la rassegna di comici provenienti dal Sud Italia condotto da Gigi d'Alessio, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci, in seconda serata verrà trasmesso "Sbandati". "Chi l'ha visto?" è l'intramontabile trasmissione di Rai Tre dedita alla ricerca di persone scomparse e alla risoluzione di casi ancora irrisolti. A seguire andrà in onda " TG3 Linea notte ", in cui vengono riproposti servizi e rubriche del TG3. Su Rai 4 troveremo il film di fantascienza Ender's Game con Harrison Ford. La storia è ambientata in un futuro in cui la minaccia di un'invasione aliena è talmente forte da far sì che i bambini più dotati vengano reclutati in tenera età per essere addestrati alla Scuola di Guerra. Serata dedicata al grande Frank Sinatra su Rai 5, con "All or Nothing at All", documentario che narra la vita dell'eterno mito in occasione del centenario della sua nascita. L'agente 007 James Bond, impersonato da Pierce Brosnan, sarà protagonista della serata di Rai Movie, con il film " Il mondo non basta" mentre su Rai Premium andrà in onda un italianissimo film di Ricky Tognazzi "L'assalto", con Diego Abatantuono che impersona un onesto imprenditore milanese che, a causa della crisi economica, diventa vittima della 'ndrangheta.

Rai Uno: ore 21.25 Di padre in figlia, fiction

ore 23.35 Porta a porta, attualità

Rai Due: ore 21.20 Made in Sud, varietà

ore 23.30 Sbandati, varietà

Rai Tre: ore 21.15 Chi l'ha visto?, attualità

ore 24.00 TG3 Linea notte, attualità

Rai 4: ore 21.03 Ender's Game, film

Rai 5: ore 21.15 Frank Sinatra - All or Nothing at All, documentario

Rai Movie: ore 21.20 Il mondo non basta, film

Rai Premium: ore 21.20 L'assalto, film

© Riproduzione Riservata.