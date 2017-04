STEFANO DE MARTINO/ News: il ballerino tra tanti impegni televisivi e poche novità in amore

Stefano De Martino (Instagram)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: PRIVACY E POCHE NOVITA' PER IL BALLERINO DI AMICI - E' un periodo d'oro per Stefano De Martino, alle prese con diversi impegni lavorativi: ad Amici di Maria De Filippi si aggiungerà presto anche Selfie, Le cose cambiano che andrà in onda su Canale 5 a partire dal mese di maggio (come riporta il video promo già in onda nella rete ammiraglia Mediaset). Nel programma condotto dal Simona Ventura, il napoletano dovrà vedersela ancora con l'ex moglie Belen Redriguez alla quale verrà assegnato il ruolo di inviata. In attesa che la seconda edizione di questo programma torni sulla rete ammiraglia Mediaset, i fan dovranno fare i conti con i piccoli spazi loro concessi nel social network dal loro idolo. Negli ultimi giorni, infatti, Stefano non è molto attivo nei propri profili Instragram e Facebook, limitandosi a qualche selfie o alle foto della sua breve vacanza ad Ibiza. Tutto tace, invece, in ambito sentimentale dove le voci di un ritorno di fiamma con Emma Marrone sono state prontamente smentite. Stefano mantiene l'assoluto riserbo riguardante la sua vita privata, preferendo anche limitare al minimo i suoi scatti in compagnia del piccolo Santiago. Si tratta di una decisione molto diversa rispetto a quella dell'ex moglie...

