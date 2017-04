Striscia la notizia

STRISCIA LA NOTIZIA, I NUOVI MOSTRI TRA MATRIX E TAGADÀ: QUALI SARANNO I SERVIZI OGGI, 26 APRILE 2017? - Il Tg satirico ideato da Antonio Ricci è pronto per tornare oggi, mercoledì 26 aprile 2017, su Canale 5 insieme ad una nuova puntata: al timone di Striscia la notizia, come sempre, il duo Ficarra e Picone. Quali servizi avranno preparato gli inviati per l’appuntamento odierno? La puntata trasmessa ieri, festa della Liberazione, non ha tralasciato la divertentissima rubrica de I nuovi mostri: il piccolo schermo televisivo ha regalato ancora dei momenti davvero imperdibili. Si parte con Filippa Lagerback a Real, alle prese con una scatola a sorpresa, per approdare poi a Matrix su Canale 5, con lo scontro tra Luisella Costamagna e Meluzzi. Fiorello diverte ad Edicola Fiore riprendendo una notizia che vede al centro un bambino di tre mesi: nella classifica de I nuovi mostri viene inserito anche Tagadà, con Vittorio Sgarbi e Nunzia De Girolamo, e non la scampa nemmeno il game show Avanti un altro. Il primo posto, però, lo ha conquistato la voce di Fabio Calenza prestata al Dalai Lama. Una carrellata di chicche divertentissime che avranno strappato certamente qualche risata al pubblico della rete ammiraglia Mediaset: clicca qui per vedere il video del servizio dal sito ufficiale.

Anche gli ascolti di Striscia la notizia di ieri sono stati buoni, anche se I Soliti Ignoti, Il ritorno - il programma riportato sulle scene da Amadeus - sembra essere davvero imbattibile. Ieri, 25 aprile, la prima rete nazionale ha portato a casa il 20.5% con 4 milioni e 952mila spettatori, mentre Striscia ha conquistato il 16.1% con quasi 4 milioni di pubblico. Come andrà oggi?

