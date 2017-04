Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le stelle?/ Rumors a un passo dalla finale: "Troppi insulti!"

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli assente nella prossima puntata di Ballando con le stelle? Spunta l'indiscrezione - Selvaggia Lucarelli potrebbe non esserci nella prossima puntata di Ballando con le stelle! È questa l'indiscrezione lanciata nelle ultime ore dal portale Dagospia, secondo il quale la nota opinionista potrebbe decidere di non esserci a causa dei troppi insulti ricevuti fuori dal programma. In effetti la Lucarelli si è trovata a rispondere negli ultimi giorni alle numerose accuse di Alba Parietti - che è stata proprio una dei concorrenti di Ballando con le stelle - e di Nina Moric, che ha attaccato Selvaggia con tweet al veleno. Un botta e risposta senza esclusione di colpi, che non si è però arrestato.

Proprio poche ore fa la Parietti ha accusato Selvaggia Lucarelli di essere "ossessionata dall'essere il nulla, vorrebbe essere e non è' famosa solo per atti scorretti, - attaccando anche il suo compagno - che scherza su bambini morti e persone gravemente malate, indagata e sotto processo, denunciata , calunniatrice, cafona, capace solo di infangare le persone con insulti, mitomane, megalomane, bugiarda". Parole queste della Parietti - che pur se eliminata potrebbe tornare secondo le indiscrezioni nel corso della finalissima - che pare abbiano portato la Lucarelli a decidere di non presentarsi a Ballando con le stelle nella prossima puntata. Sarà così?

