TAPIRO D’ORO A MORGAN / Striscia la Notizia: “Torno da Maria se mi chiedono scusa in coro!” (oggi, 26 aprile)

Tapiro d'Oro di Striscia a Morgan

TAPIRO D’ORO A MORGAN, STRISCIA LA NOTIZIA, OGGI 26 APRILE: NUOVI RETROSCENA E DICHIARAZIONI SULL’AVE O MARIA! - Si torna nuovamente sul “caso” Morgan. Stasera, dalle 20.40 in poi infatti, andrà in scena una nuova puntata di Striscia la Notizia, il TG satirico di Antonio Ricci in onda dopo il TG delle venti trasmesso dalla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Tra servizi irriverenti e di denuncia, spazio ancora una volta per Valerio Staffelli che, dopo la pesantissima diatriba Morgan-De Filippi, consegnerà il Tapiro d’Oro nelle mani dell’istrionico cantautore ed ex leader dei Bluvertigo. Come ben saprete, Morgan è stato cacciato dal serale 2017 di Amici, in onda ogni sabato con la sua fortunatissima 16esima edizione. Al posto suo, è arrivata in corsa la cantautrice salentina Emma Marrone che, inizialmente, non avrebbe dovuto partecipare alla fase serale del talent per via di un nuovo progetto discografico. Emma però, è stata fortemente richiesta dai ragazzi della Squadra Bianca di Morgan che, tra le altre cose, si sono lamentati in più di una occasione per i metodi d’insegnamento del musicista. Dopo il suo abbondono ad Amici e le contestazioni che ne sono vicendevolmente conseguite, l’inviato di Striscia La Notizia si recherà da Morgan per la consegna del Tapiro d’Oro. Al noto tapiroforo che l’ha raggiunto a Roma, Morgan ha confidato ulteriori dettagli lasciandosi andare al nuovo sfogo pubblico: ci sarà una replica dopo le sue parole?

“Non si può invitare una persona a casa propria, sapendo chi è, e poi sputargli in faccia – ha affermato Morgan - Quando non ti fanno parlare e suonare è un lager, perché nel regime la musica e la libertà di parola sono vietate. Ovunque si impedisca di parlare e fare arte è, dunque, un regime totalitario. Io sono comunista”. Di seguito, Valerio Staffelli ha voluto capire meglio anche la famosa questione “ascolti TV”, aprendo la spinosa parentesi legata all’audience, dopo la sua partecipazione alla semifinale di Ballando con le stelle, su Rai1: “Però, signor Morgan, la curva degli ascolti è scesa quando lei è entrato”, ha confidato l’inviato di Striscia. Pronta la replica di Morgan: “Ma cosa sta dicendo?! A lei è scesa la curva!” intonando: “Mangi un sacco di patate, non mi sprechi le nottate e vedrà che la curva tornerà!”, in ultimo ha concluso: “Torno da Maria solo se mi fa cantare l’Ave, o Maria, se mi chiedono scusa in modo corale”.

