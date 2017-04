UNA VITA/ Anticipazioni italiane e spagnole: Mauro si preoccupa per Humilidad e delude Teresa

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 26 APRILE: MAURO DELUDE ANCORA TERESA - Una vita tornerà oggi su Canale 5 dopo l'interruzione avvenuta in occasione del 25 aprile. Mauro e Teresa saranno ancora molto distanti a causa della preoccupazione, a tratti persino eccessiva, dell'ispettore nei confronti di Humilidad. Quest'ultima continuerà a rifiutare qualsiasi incontro con l'ex fidanzato che deciderà di compiere una mossa disperata, attendendola a lungo sotto la sua stanza per poter parlare insieme a lei di quanto in precedenza dichiarato da Padre Fructosio. Il tempo sfuggirà di mano al protagonista della telenovela spagnola che non si renderà conto dell'orario, tardando all'appuntamento in precedenza stabilito con Teresa. Quest'ultima si recherà al commissariato dove avrebbe dovuto incontrare l'amato, ma le ore passeranno inutilmente e di Mauro non ci sarà traccia. Il fatto comincerà a far crescere la rabbia della maestra, che si chiederà cosa sia accaduto di tanto grave da causare un simile comportamento. Cosa accadrà quando scoprirà come si sono svolti davvero i fatti?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SUSANA NASCONDE ELVIRA, MA... VIDEO - Il personaggio di Susana ha subito un incredibile cambiamento nelle puntate di Una vita delle ultime settimane. In esse, infatti, la donna ha ammesso di essere la madre di Simon, chiedendogli scusa per averlo abbandonato e per avere rifiutato il loro legame. Per farsi perdonare si è resa disponibile a nascondere Elvira nella sartoria, dopo la fuga dall'abitazione da lei condivisa con il padre. Arturo ha continuato a cercare disperatamente la figlia, minacciando ancora una volta Simon, prima in ospedale che lungo le vie di Acacias 38. E per pochi istanti non ha scoperto il vero luogo in cui Elvira si nasconde: clicca qui per vedere il video in lingua originale nel quale il colonnello si trova faccia a faccia con Susana, chiedendole informazioni sulla figlia, in realtà nascosta a pochi metri da lui. Per il momento, la giovane può dirsi salva ma quanto ancora potrà mantenere un simile segreto?

