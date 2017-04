UNA VITA/ Anticipazioni spagnole 27 aprile: la famiglia di Susana accoglie Simon a braccia aperte

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 27 APRILE: SUSANA RACCONTA LA VERITA' - Continuerà domani una settimana di Una vita davvero molto ricca di avvenimenti. In essa infatti Susana deciderà di riunire tutti i suoi familiari per parlare insieme a loro della grande novità relativa alle vere origini di Simon. Faranno parte del gruppo anche Juliana e Leandro, rientrati da Parigi dopo avere ricevuto la lettera della proprietaria della sartoria. L'occasione sarà perfetta non solo per accettare il nuovo membro della famiglia, che verrà accolto da tutti a braccia aperte, ma anche per porre fine ai recenti scontri tra Susana, il figlio e la nuora. Leandro e Juliana, confermandosi le persone generose di sempre, faranno pace con la donna e conosceranno per la prima volta il nuovo arrivato. Anche Victor e Liberto, che solo pochi giorni prima si erano chiesti cosa ci fosse di strano tra la donna e Simon, tireranno un respiro di sollievo apprendendo i dettagli del loro legame.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 27 APRILE: IL NUOVO INCUBO DI LEONOR - Se la famiglia di alcuni abitanti di Acacias 38 domani sarà più unita che mai, un'altra dovrà fare i conti con problemi a non finire. Nella prossima puntata spagnola di Una vita, Leonor sarà ancora terribilmente preoccupata dopo che Hibiba le ha sottratto il denaro da lei ottenuto in occasione della vendita della sua parte della miniera. E un terribile incubo non farà altro che peggiorare le cose: in esso la figlia di Rosina sognerà un uomo che entrerà nella sua casa uccidendo tutta la sua famiglia. Per questo non ci sarà per lei tempo da perdere per tornare in possesso del denaro di cui avrà bisogno e solo Cayetana potrà aiutarla. Si presenterà quindi al suo cospetto ma la vedova di German si burlerà di lei, prendendola in giro per il modo in cui è riuscita a sperperare tutte le sue ricchezze in così poco tempo. Per Leonor la situazione si farà sempre più complicata e sarà presto persino destinata a peggiorare.

