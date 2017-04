UOMINI E DONNE / Anticipazioni: oggi, 26 aprile, si riparte dal trono classico e da rivelazioni shock!

Uomini e Donne

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi torna in onda con il Trono Classico: Marco Cartasegna al centro delle polemiche (26 aprile 2017) - Dopo una lunga pausa, Uomini e Donne oggi torna in onda con una nuova puntata del Trono Classico. Come annunciato la scorsa settimana, Maria De Filippi riparte con Marco Cartasegna visto che la scorsa settimana non c'è stata possibilità di parlare di lui. Dopo un video che ricapitola gli ultimi accadimenti, si parte con Federica che lo va a trovare in camerino per chiarire alcune dichiarazioni che non le sono affatto piaciute. Dopo questo incontro il tronista le annuncia che la porterà in esterna, ma lei dichiara che accetterà solo se sarà lui ad organizzarla. Un'affermazione che non piace affatto al tronista che la vede come un ricatto, così cambia idea e annulla l'esterna. Questo comportamento in studio scatena un pò di critiche, soprattutto da parte di Jack che lo trova pesante e un pò troppo "tronista". Dopo un battibecco però Marco e Federica fanno pace, ma le critiche verso Cartasegna non si arrestano e anzi si infiammano.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi torna in onda con il Trono Classico: "Calci e urla dietro le quinte", l'accusa di Luca Onestini - Stavolta ad accusare Marco è Luca Onestini, che in studio dichiara di non aver apprezzato le sue proteste nella scorsa puntata quando si è lamentato che le sue esterne non fossero andate in onda a causa delle polemiche su Rosa. Luca infatti aggiunge che fuori dallo studio Marco ha continuato ad urlare e a dare calci nel muro, ma Tina gli dà ragione, visto che Gianni ha parlato davvero per un'ora delle stesse cose. Per un momento si passa poi alla visione dell'esterna di Marco con Giorgia, ma la lite con Gianni Sperti si riapre quando Maria chiede all'opinionista cosa ne pensi della vicenda di Marco e lui risponde che è alla ricerca di argomenti "più importanti" rispetto all'ultima puntata. Questo scatena tra i due una nuova lite in cui si intromette anche Rosa che non ha mandato giù le dichiarazioni da lui fatte la scorsa settimana, motivo per il quale oggi desidera da lui delle scuse.

