UOMINI E DONNE/ Gemma e Marco insieme: Giorgio Manetti torna a parlare del passato (Trono Over)

Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI E MARCO FIRPO INSIEME, GIORGIO MANETTI TORNA A PARLARE DEL PASSATO – Gemma Galgani e Marco Firpo continuano a frequentarsi. La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne escono con assiduità cercando di conoscersi meglio. Gemma non nasconde di essere molto felice accanto a Marco che, però, continua a non sbilanciarsi considerandola solo un’amica. Chi, tuttavia, non riesce ad essere felice per Gemma, convinto che stia solo prendendo in giro se stessa e Marco, è Giorgio Manetti. Il cavaliere del trono over, nelle scorse puntate della trasmissione, ha espresso il proprio disappunto per la storia tra i due al punto che molti fans di Uomini e Donne hanno visto nelle sue parole un pizzico di gelosia. Giorgio, però, ha sempre negato di provare ancora dei sentimenti per la dama anche se, ai microfoni del settimanale Chi, è tornato proprio sulla relazione che ha avuto con Gemma.

“Tutto perfetto. Fino a che mia madre si ammala, subisce due operazioni e io devo stare vicino a lei. Gems c’era, ma non più come prima. Mi chiedeva attenzioni che io in quel momento non riuscivo a darle. Io, che da sempre mi definisco un caso disperato, che penso che innamorarsi sia un terno a lotto, ero stremato. Però di quella donna mi piaceva tutto” – ha dichiarato il cavaliere che ha poi aggiunto ulteriori dettagli - Fino a Settembre dello scorso anno quando, poco prima di entrare in studio, lei mi guarda in modo diverso. Fino a quel momento eravamo una coppia, ma in onda lei mi lascia. […] Da quel momento ho capito che Gemma, donna che ha vissuto per 20 anni lavorando in teatro, aveva sceneggiato il nostro amore”. Come replicherà Gemma alle parole del Manetti?

