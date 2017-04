UOMINI E DONNE/ Luca Onestini e Soleil Sorgè, spunta l’accordo per la scelta (Trono Classico)

Luca Onestini

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: LUCA ONESTINI E SOLEIL SORGE’ SONO D’ACCORDO) – Manca esattamente un mese alla conclusione della stagione di Uomini e Donne. Per le scelte di Marco Cartasegna, Desireè Popper, Rosa Perrotta e Luca Onestini manca davvero poco. Tra i quattro, il primo che annuncerà il nome della persona scelta sarà Luca Onestini che ha iniziato il percorso prima dei colleghi. Sul web si rincorrono numerosi rumors sulla corteggiatrice preferita dal tronista romagnolo. Al momento, in pole ci sono Cecilia Zagarrigo e Soleil Sorgè. La prima è arrivata da poche settimane ma non solo, alla seconda esterna, ha già strappato un bacio all’ex corteggiatore di Clarissa Marchese ma ha subito instaurato un rapporto di totale complicità con Onestini che, da parte sua, ha ammesso di provare un sentimento forte per l’ex corteggiatrice di Oscar Branzani. Nonostante la piega che sta prendendo il trono di Luca, Soleil Sorgè, quella che finora era considerata la preferita del tronista, non ha fatto una piega scatenando una serie di rumors. I fans di Uomini e Donne, infatti, sono convinti che dietro la tranquillità sfoggiata da Soleil ci sia altro ovvero un accordo con Luca tramite il fratello Gianmarco.

Gianmarco Onestini è molto attivo sui social dove, oltre ad aver avuto scontri con Giulia Latini, ha espresso il proprio gradimento per Soleil lasciando diversi like sotto le sue foto. Un fan ha così segnalato la situazione, come si legge sul sito Anticipazioni.tv, ad un noto portale di gossip on-line. “Salve, vi scrivo perché penso ci siano degli estremi per determinare che la scelta di Luca è stata spoilerata dal fratello… si sa che ormai i troni vivono di messaggi social a distanza ma questa volta sembra ci sia di mezzo più di un messaggio o di una semplice coincidenza. Succede che ieri sera Soleil ha pubblicato una canzone con la frase “dove sei” e uno sfondo nero cuorato.. e poco dopo il fratello di Luca (alias luca stesso?) ha pubblicato un’immagine con il medesimo sfondo e la scritta “where are you now” che in inglese significa appunto “dove sei tu ora?”… Luca per caso ha risposto a Soleil? Le sta dando certezze in questa maniera?”. Luca Onestini e Soleil Sorgè, dunque, sono davvero d’accordo? Sarà proprio la bella corteggiatrice italo-americana la scelta del tronista romagnolo?

