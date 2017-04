uomini e donne,trono classico

Uomini e donne, anticipazioni registrazione trono classico 26 aprile: Luca terrà solo due corteggiatrici? - Potete mettervi l'anima in pace, Uomini e donne è ormai agli sgoccioli e questo significa che presto non solo dovremo dire addio al programma ma ci ritroveremo sotto una pioggia di petali rossi, o almeno si spera. Marco Cartasegna, Rosa Perrotta e Desirèe Popper hanno messo tanto in gioco in queste settimane e presto scopriranno se quello che hanno costruito è qualcosa che esiste davvero o meno. Corteggiatori e tronisti si troveranno faccia a faccia per il momento finale e questo significa che il momento di tergiversare è finito. Luca, in particolare, sembra che sarà il primo a fare la sua scelta e questo mette dei freni alla sua frequentazione con le corteggiatrici. Negli ultimi giorni, dopo i baci con Giulia e con Soleil, lo abbiamo visto avvighiato anche a Cecilia alla quale ha raccontato, per immagini, la sua vita aprendosi come mai avrebbe fatto prima. E adesso?

Uomini e donne, anticipazioni registrazione trono classico 26 aprile: Luca terrà solo due corteggiatrici? - Nelle ultime ore sui social si è parlato tanto della nuova registrazione del trono classico che si terrà oggi pomeriggio nello studio romano del programma e, in particolare, di Luca Onestini. Per lui Uomini e donne potrebbe essere ormai vicino alla fine e, in particolare, si è parlato di importanti eliminazioni. Le prossime registrazioni potrebbero essere decisive e portarci alla prossima scelta e proprio Luca potrebbe aprire la sequenza delle 4 scelte iniziando dall'eliminazione delle sue corteggiatrici. Secondo le ultime voci, il tronista potrebbe decidere di rimanere solo con due corteggiatrici e portare quelle in "finale" e a questo punto è d'obbligo chiederci se la sfortunata che sarà eliminata insieme alle altre sia la new entry Cecilia o addirittura Giulia Latini con la quale, però, c'è stato un piccolo riavvicinamento nell'ultima esterna. Solo oggi, nel tardo pomeriggio, scopriremo qualcosa in più

