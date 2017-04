A GOOD MAN/ Su Cielo il film con Steven Seagal e Victor Webster (oggi, 27 aprile 2017)

A good man, film prima serata

GOOD MAN, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 27 APRILE 2017: IL CAST - A good man, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 27 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione che è stata realizzata da una serie di case cinematografiche americane nel 2014 per la regia di Keoni Waxman, il soggetto è stato ideato dallo stesso regista in collaborazione con Steven Seagal che ne è anche il principale protagonista. Nel cast sono presenti anche Victor Webster, Tzi Ma e Sofia Nicolaescu. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

GOOD MAN, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 27 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film descrive le vicissitudini di un soldato di nome Alexander (Steven Seagal) impegnato nella guerra in Iraq in una missione. Alexander si è sempre contraddistinto per la propria bravura e per il proprio coraggio, ma un giorno accade qualcosa che cambia per sempre la sua vita. Infatti suo malgrado Alexander si trova a dover assistere alla morte di una piccola bambina che si spegne proprio tra le sue braccia, questo evento tragico lo segnerà così tanto che il soldato prenderà la difficile decisione di ritirarsi dalla vita militare che fino a quel momento era stata la propria quotidianità. È a questo punto che la sua vita e il suo destino si intrecciano con il pericoloso e potente capo della Triade cinese, un uomo di nome Mr. Chen (Tzi Ma) che un giorno decide di imporre ad un uomo al suo servizio, Sasha (Victor Webster) di assumersi l’intera responsabilità di ciascun atroce crimine che Mr. Chen ha commesso. L’uomo non ha per niente intenzione di accettare, ma il cattivo Mr. Chen fa rapire l’amata sorellina Mya (Sofia Nicolaescu). Alexander venuto a conoscenza della cosa, deciderà di aiutare Sasha prima a riprendersi l’amata sorellina e poi contrastare la forte egemonia della Triade con l’obiettivo di eliminarla per sempre. Man mano che il tempo passa e l’aspra lotta continua, Alexander non può far altro che scendere nuovamente in campo e tornare ad uccidere. La conta dei morti aumenta sempre di più ma per Sasha e Alexander oramai non conta nient’altro che salvare la piccola Mya e distruggere la Triade.

